聽新聞
0:00 / 0:00
暑假防酒毒駕！嘉市警第3度聯手保五路檢 7月查獲38件2累犯羈押
暑假期間酒、毒駕案件仍頻傳，嘉義市警察局為遏止危險駕駛，昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕，成果豐碩。
警局統計，7月至今已查獲施用毒品後駕車18件、酒後駕車20件，共計38件，顯示仍有部分駕駛心存僥倖，酒、毒駕對道路交通安全威脅依舊嚴峻。
其中，巴威颱風侵台期間，警方查獲李姓及林姓男子涉嫌施用毒品後騎乘機車，經唾液快篩均呈毒品陽性反應。嘉義地檢署認定2人涉犯不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押，均獲法院裁准。
警方指出，2名嫌犯都有10多年施用毒品前科，其中林男近2年內更有2次毒駕紀錄，仍於颱風期間施毒後騎車上路，顯示毫無警惕，對自身及其他用路人生命安全造成高度風險。
警方表示，酒精及毒品都會影響駕駛人的注意力、判斷能力及操控能力，酒毒駕猶如道路上的不定時炸彈，警方將持續秉持「酒毒駕零容忍」態度，結合科技設備與優勢警力加強執法，同時呼籲民眾飲酒後善用指定駕駛、代駕、計程車或大眾運輸工具，共同維護交通安全，打造安全宜居的桃城。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。