暑假防酒毒駕！嘉市警第3度聯手保五路檢 7月查獲38件2累犯羈押

暑假期間酒、毒駕案件仍頻傳，嘉義市警察局為遏止危險駕駛，昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕，成果豐碩。

警局統計，7月至今已查獲施用毒品後駕車18件、酒後駕車20件，共計38件，顯示仍有部分駕駛心存僥倖，酒、毒駕對道路交通安全威脅依舊嚴峻。

其中，巴威颱風侵台期間，警方查獲李姓及林姓男子涉嫌施用毒品後騎乘機車，經唾液快篩均呈毒品陽性反應。嘉義地檢署認定2人涉犯不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押，均獲法院裁准。

警方指出，2名嫌犯都有10多年施用毒品前科，其中林男近2年內更有2次毒駕紀錄，仍於颱風期間施毒後騎車上路，顯示毫無警惕，對自身及其他用路人生命安全造成高度風險。

警方表示，酒精及毒品都會影響駕駛人的注意力、判斷能力及操控能力，酒毒駕猶如道路上的不定時炸彈，警方將持續秉持「酒毒駕零容忍」態度，結合科技設備與優勢警力加強執法，同時呼籲民眾飲酒後善用指定駕駛、代駕、計程車或大眾運輸工具，共同維護交通安全，打造安全宜居的桃城。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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嘉義市警察局昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局昨晚配合警政署執行全國同步擴大取締酒駕及毒駕專案，第三度向保安警察第五總隊申請26名警力跨域支援，結合市警共動員90名警力，在西區北港路與中興路口、東區彌陀路與學府路口，設置封閉式路檢，全力掃蕩酒毒駕。圖／嘉市警局提供