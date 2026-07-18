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颱風天還敢毒駕！騎士在警察面前跨雙黃線 萬華8天抓20件

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局本月9日至16日間，短短8天查獲20件毒駕案件。巴威颱風襲台期間，一名騎士疑似認為警方忙於防颱、執法勤務減少，在桂林路騎車違規跨越雙黃線，當場遭巡邏員警攔下，毒品唾液快篩呈安非他命陽性。

警方表示，12日下午1時許，騎士上班途中，行經萬華區桂林路時，不但機車搖搖晃晃，還在巡邏員警前方公然違規跨越雙黃線，員警發現後立即上前攔查。

員警盤查時，懷疑騎士可能施用毒品後駕車，依法實施毒品唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應。警方隨後將人帶回偵辦，並採集檢體送驗。

萬華分局統計，青春專案期間自本月9日至16日，共查獲20件毒駕案件；即使遇上颱風及災後勤務，巡邏、路檢及毒駕查緝仍持續進行。

警方詢後，將騎士依毒品及公共危險罪嫌，將騎士移送偵辦；確切毒品成分及是否構成毒駕，仍待後續檢驗及司法調查確認。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一名機車騎士在員警面前跨越雙黃線，被攔下後發現毒駕。記者廖炳棋／翻攝
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毒駕 萬華 警察

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