影／中壢警擴大臨檢抓酒駕 7旬翁當場遭逮、女無照騎車遭扣牌

桃園市警察局中壢分局於昨（17）日晚間執行「雷霆除暴」暨「擴大取締毒、酒駕專案擴大臨檢勤務」，共動員87名警力，並由保安警察第一總隊支援15名警力，於中正路三段與高鐵南路三段口等重要道路部署路檢點，並針對轄內KTV等特種營業場所及治安熱點加強臨檢。

中壢分局表示，統計7月11日至17日，共查獲各類刑案105件90人，其中毒品案件14件、詐欺案件（含車手及相關通緝案件）47件、毒駕9件、酒駕3件，另緝獲各類通緝犯15人，持續透過密集巡查、路檢及臨檢勤務，壓制不法活動空間、淨化轄區治安。

勤務期間，內壢派出所員警於晚間10時30分許，在中正路三段與高鐵南路三段口路檢點，攔查70歲吳姓男子騎乘機車，經實施酒測，酒測值達每公升0.28毫克，當場將吳男逮捕，警詢後依公共危險罪移送偵辦。

同時，大崙派出所警員於同一路口另一處路檢點，攔查30歲鄭姓女子無照騎乘機車，警方依法舉發，並當場移置保管車輛及扣繳牌照；另查該機車並非鄭女所有，車主部分亦依法舉發。

中壢警分局長林鼎泰表示，本次勤務透過優勢警力部署，結合特種營業場所臨檢及重要道路路檢，全面壓制不法活動空間；並強調，酒駕、毒駕不僅危害自身，更嚴重威脅其他用路人安全，警方將持續針對治安熱點及重要聯外道路強化查緝，對暴力、毒品、詐欺及危險駕駛行為絕不寬貸，以實際行動守護市民生命、財產安全。