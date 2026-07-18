又是毒駕惹禍！50歲男撞死8旬翁 毒篩呈安非他命陽性反應

台北市士林區昨天下午發生當街持刀強盜案，53歲顧姓男子盯上一名落單的50多歲田姓婦人，臨時起意持刀搶走她的LV包，得手後騎車逃逸，再轉捷運、台鐵躲回新北市樹林租屋處。警方循線查緝，3小時後就抓到顧男，他供稱因欠債才行搶，得手的1萬多元現金已「償還」，警詢後被依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

2026-07-18 11:40