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又是毒駕惹禍！50歲男撞死8旬翁 毒篩呈安非他命陽性反應

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

又是毒駕惹禍！屏東縣九如鄉黃金路與大仁西街路口昨天下午2部機車發生碰撞，86歲傅姓男子送醫後不治，50歲楊姓男子受輕傷，酒測值為0，但經唾液篩檢呈安非他命陽性反應，全案報請屏東地檢署相驗並釐清交通事故肇責。

里港警分局昨天下午3時3分接獲報案，九如鄉黃金路與大仁西街口發生機車碰撞事故。警方調查，50歲楊男騎乘普通重型機車沿大仁西街東往西行駛，與沿黃金路南往北行駛86歲傅男的機車於路口發生碰撞。傅男送醫急救後宣告不治；楊男則受輕微擦挫傷、意識清楚。

楊男酒測值為0，但唾液初步篩檢呈第二級毒品安非他命陽性反應，全案報請屏東地檢署相驗並釐清交通事故肇責。里港警分局表示，6月至今已取締毒駕18件，呼籲勿於施用毒品後駕駛車輛，以免危害自身及用路人安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

屏東縣九如鄉黃金路與大仁西街路口昨天下午2部機車發生碰撞，86歲傅男送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣九如鄉黃金路與大仁西街路口昨天下午2部機車發生碰撞，86歲傅男送醫後不治。圖／警方提供

屏東縣九如鄉黃金路與大仁西街路口昨天下午2部機車發生碰撞，86歲傅男送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣九如鄉黃金路與大仁西街路口昨天下午2部機車發生碰撞，86歲傅男送醫後不治。圖／警方提供

毒品 酒測 毒駕

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