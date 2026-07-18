天母當街持刀搶LV包 他犯後躲回住處3小時就被抓…稱欠債才犯案

台北市士林區昨天下午發生當街持刀強盜案，53歲顧姓男子盯上一名落單的50多歲田姓婦人，臨時起意持刀搶走她的LV包，得手後騎車逃逸，再轉捷運、台鐵躲回新北市樹林租屋處。警方循線查緝，3小時後就抓到顧男，他供稱因欠債才行搶，得手的1萬多元現金已「償還」，警詢後被依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，顧男曾在天母地區工作，昨天下午2點多騎車來到天母將車停妥後，隨機尋找下手目標，在天玉街16巷口發現撐傘獨行的田姓婦人，看她背LV包認定「有錢」直接犯案，期間掏出小刀揮舞威嚇，田婦驚恐之下鬆手，包包遭強行搶走。

田婦受驚衝入超商求救，士林警方獲報，立即由天母派出所與刑事警察大隊成立專案小組，調閱案發地周邊監視器畫面，很快透過車牌鎖定顧男身分，一路追查發現他騎車逃逸，先把機車棄置在石牌圖書館附近，再步行前往北捷明德站搭捷運至台北車站，再轉乘台鐵返回樹林租屋處。

警方見狀直接至顧男樹林的租屋處埋伏，昨天下午5點多順利依準現行犯逮捕，他落網後供稱，因欠債無力償還才臨時起意犯案，但未交代債務細節，而得手的1萬多元現金已透過轉帳方式「償還」，警詢後被依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

顧姓男子昨天在北市士林區當街持刀強盜，得手LV包後逃逸，3小時後狼狽遭逮。記者翁至成／翻攝

顧姓男子昨天在北市士林區當街持刀強盜，得手LV包後逃逸。記者翁至成／翻攝

顧姓男子昨天在北市士林區當街持刀強盜，得手LV包後逃逸。記者翁至成／翻攝