新竹音樂教室命案死者妻首發聲！ 未換股東、從未爭產

新竹市音樂教室命案延燒，遭殺害紀姓店長的妻子王女今天首度發出親筆聲明，鄭重澄清案發前音樂教室未曾更換負責人或股東、教室所在地產權不在任何子女名下，且她與丈夫從未有爭產的意思或行為，盼外界停止訛傳訛，給家人喘息空間。

陽明交大林姓教授疑不滿妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長。紀妻王女今首度發出聲明，表示丈夫遇害後，她與家人悲痛萬分，但媒體及社會上流傳許多不實報導與訊息，已對家屬造成極大傷害，因此決定出面澄清。

王女在聲明中提出3點說明。首先，她表示，案發前音樂教室並沒有更換負責人或股東；其次，音樂教室所在地的產權並不在任何子女名下；第三，她與丈夫「從來沒有爭產的意思及行為」。

王女表示，希望外界不要再以訛傳訛，以免造成更多誤會及傷害。

聲明最後提到，她懇請各界給她與孩子們一些喘息的空間與時間，「讓先生安息，我們可以平靜重生」，並向外界表達感謝。