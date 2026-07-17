快訊

反悔想重分？陽明交大教授殺連襟扯8千萬音樂教室爭產 友揭分產真相

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

聽新聞
0:00 / 0:00

上班路一個迴轉全露餡 清潔工無照騎車涉毒駕遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市42歲蘇姓清潔工，1日上午騎機車準備到公司上班，行經文山區時，突然在巡邏員警眼前違規迴轉。員警原本只是上前取締交通違規，盤查後卻接連查出蘇男沒有有效駕照、精神狀況異常，毒品唾液快篩也呈陽性，這趟上班路最後改到派出所報到。

萬盛派出所所長廖俊明、警員黃奕翔當天上午8時許執行勤務，行經溪洲街82巷與汀州路四段口時，發現蘇男騎乘普通重型機車違規迴轉，隨即上前攔停。

員警查證身分及監理資料，發現蘇男無有效駕照；盤查期間，神情恍惚、精神不濟，反應狀況也有異，員警懷疑他可能受到毒品影響，無法安全操控車輛，依法實施毒品唾液快篩。

據了解，蘇男平時從事清潔工作，案發時正要前往公司上班，本身曾有毒品前科，原駕照先前已遭吊扣。這次因在員警眼前違規迴轉，讓無照及疑似毒駕情事一併曝光。

快篩結果疑對俗稱「喵喵」的毒品成分呈陽性，警方隨即依現行犯將蘇男逮捕，並採集檢體送驗；確切毒品成分及是否構成毒駕，仍待後續檢驗及司法調查確認。

警方詢後，依毒品及公共危險罪嫌，將蘇男移送台北地檢署偵辦；違規迴轉及無照駕駛部分另依法處理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北市警方攔查騎士，發現他無照又毒駕。記者廖炳棋／翻攝
北市警方攔查騎士，發現他無照又毒駕。記者廖炳棋／翻攝

台北市 毒駕

延伸閱讀

高雄阿伯騎單車從警察眼前晃過 一動作被攔查挨罰原因曝

預防毒駕 政府多箭齊發 外界憂包裹加熱菸管制 恐模糊焦點

桃園男護兒心切助藏水塔 向警謊稱「不在家」被法辦　

一場意外毀一生！社群熱論十大交通事故類型 第一名引眾怒

相關新聞

陽明交大教授殺連襟扯8千萬音樂教室爭產 友揭分產真相：大姊想重分

陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長。家族友人今出面澄清，王父生前早已妥善分配財產，王家大姊疑在3年後突然反悔，也澄清紀一直都只是店裡的員工，負責人相關登記從10年前至今皆未更動。

上班路一個迴轉全露餡 清潔工無照騎車涉毒駕遭逮

台北市42歲蘇姓清潔工，1日上午騎機車準備到公司上班，行經文山區時，突然在巡邏員警眼前違規迴轉。員警原本只是上前取締交通違規，盤查後卻接連查出蘇男沒有有效駕照、精神狀況異常，毒品唾液快篩也呈陽性，這趟上班路最後改到派出所報到。

陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

新竹市某音樂教室14日發生命案，陽明交大林姓教授涉嫌持藍波刀，闖入教室砍殺48歲紀姓連襟店長。據悉，林男夫妻住在校方提供的職務宿舍，但天花板貼有錫箔紙阻擋光線，屋內堆滿雜物。精神科醫師楊聰財表示，長期封閉、缺乏自然光，加上與外界隔絕，可能加劇身心健康惡化。

台中2個半月抓688件毒駕！更保台中分會捐100萬給警方買唾液快篩試劑

毒駕問題嚴重，屢屢釀死傷事故，警方今年將「唾液快篩試劑」作為初判用毒逮捕依據，但全台大力掃蕩快篩劑用量高，台中2個半月內已查獲高達688件毒駕，更生保護會台中分會今捐100萬元給警方，作為購買試劑經費，約可採購6000至7000劑，估計可用到年底。

影／不滿童送托亡…保母遭肉搜丟蛋、撒冥紙 台南警查緝3人到案

台南1歲男童送托竟喪命，李姓保母遭網友肉搜，今晨即有民眾前往其住處外丟擲雞蛋、撒冥紙，台南市警三分局據報後立即派員到場處置，疏導聚集民眾，維持現場秩序，並追查涉案對象及車輛動向，查獲21歲蔡姓、22歲鄭姓及20歲王姓男子3人，依涉恐嚇及聚眾妨害秩序罪嫌送辦。

桃園男護兒心切助藏水塔 向警謊稱「不在家」被法辦

桃園陳姓男子明知兒子涉嫌毒品案遭警方拘提，竟對登門抓人的新北市警察謊稱「兒子不在家」，讓兒子爬到頂樓水塔躲藏，警方佯裝離開在四周埋伏，當場逮到躲在水塔企圖逃逸的陳子，桃園地檢署偵結，依使人隱避罪嫌起訴護子男。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。