上班路一個迴轉全露餡 清潔工無照騎車涉毒駕遭逮

台北市42歲蘇姓清潔工，1日上午騎機車準備到公司上班，行經文山區時，突然在巡邏員警眼前違規迴轉。員警原本只是上前取締交通違規，盤查後卻接連查出蘇男沒有有效駕照、精神狀況異常，毒品唾液快篩也呈陽性，這趟上班路最後改到派出所報到。

萬盛派出所所長廖俊明、警員黃奕翔當天上午8時許執行勤務，行經溪洲街82巷與汀州路四段口時，發現蘇男騎乘普通重型機車違規迴轉，隨即上前攔停。

員警查證身分及監理資料，發現蘇男無有效駕照；盤查期間，神情恍惚、精神不濟，反應狀況也有異，員警懷疑他可能受到毒品影響，無法安全操控車輛，依法實施毒品唾液快篩。

據了解，蘇男平時從事清潔工作，案發時正要前往公司上班，本身曾有毒品前科，原駕照先前已遭吊扣。這次因在員警眼前違規迴轉，讓無照及疑似毒駕情事一併曝光。

快篩結果疑對俗稱「喵喵」的毒品成分呈陽性，警方隨即依現行犯將蘇男逮捕，並採集檢體送驗；確切毒品成分及是否構成毒駕，仍待後續檢驗及司法調查確認。

警方詢後，依毒品及公共危險罪嫌，將蘇男移送台北地檢署偵辦；違規迴轉及無照駕駛部分另依法處理。

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