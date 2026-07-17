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陽明交大殺連襟扯8千萬音樂教室爭產 友揭分產真相：大姊想重分

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長。家族友人今出面澄清，王父生前早已妥善分配財產，王家大姊疑在3年後突然反悔，也澄清紀一直都只是店裡的員工，負責人相關登記從10年前至今皆未更動。

據了解，43歲林姓教授娶王家大姐，死者48歲紀男則娶王家二姐，兩人為連襟。涉案音樂教室原由王家岳父經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姐夫妻負責，紀男擔任店長，處理教室日常經營管理。

該音樂教室鄰近巨城商圈，市值估計逾8000萬元，原由王家第2代經營。王父於2016年過世後，產權由3姊妹共同持有，實際經營則由二姊夫妻接手。教室原公告停業至24日，目前仍未確定何時恢復上課。

家族友人表示，王父生前經過審慎考量，將財產分配給3名女兒，當時家人皆已接受安排；不過約3年後，王家大姊認為自己分配較少，對房產及經營權提出異議，希望重新分配，期間也曾前往音樂教室與二妹發生爭執。

友人指出，王父當年病危時，原本三姊妹都無意接手音樂教室，最後由二姊與丈夫紀男放棄國外穩定生活和高薪工作返台經營。友人也說，目前音樂教室仍有貸款，負責人一直是三妹掛名，大姊則未從事固定工作，林姓教授平時個性較為安靜、孤僻。

談及遇害的紀男，友人表示，紀男生前熱心公益，得知偏鄉學校缺乏鋼琴時，曾主動捐贈鋼琴，也曾提供經濟困難的家長無息分期購買樂器，感嘆：「這麼好的人，竟然遇到這種事情」。

針對外界流傳紀男案發當天變更為音樂教室負責人的說法，友人強調，紀男一直都是教室員工，負責人相關登記近10年來從未更動，外界將紀男形塑成覬覦家產的形象，與事實不符。友人認為，王父生前已完成財產分配，後續糾紛則是因王家大姊事後對分配結果提出異議所引發。

鋼琴家許幼莉今天與多名音樂老師、家長及學生前往獻花悼念，並替遭殺害的紀姓店長發聲，強調他長年投入音樂教育、熱心公益：「他真的不是生意人，而是很熱心的人。」記者黃羿馨／攝影
鋼琴家許幼莉今天與多名音樂老師、家長及學生前往獻花悼念，並替遭殺害的紀姓店長發聲，強調他長年投入音樂教育、熱心公益：「他真的不是生意人，而是很熱心的人。」記者黃羿馨／攝影

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鋼琴家許幼莉今天與多名音樂老師、家長及學生前往獻花悼念，並替遭殺害的紀姓店長發聲，強調他長年投入音樂教育、熱心公益：「他真的不是生意人，而是很熱心的人。」記者黃羿馨／攝影

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