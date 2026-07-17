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陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市某音樂教室14日發生命案，陽明交大林姓教授涉嫌持藍波刀，闖入教室砍殺48歲紀姓連襟店長。據悉，林男夫妻住在校方提供的職務宿舍，但天花板貼有錫箔紙阻擋光線，屋內堆滿雜物。精神科醫師楊聰財表示，長期封閉、缺乏自然光，加上與外界隔絕，可能加劇身心健康惡化。

據了解，43歲林姓教授娶王家大姐，死者紀男則娶王家二姐，兩人為連襟。涉案音樂教室原由王家岳父經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姐夫妻負責，紀男擔任店長，處理教室日常經營管理。

校內人士指出，林男夫妻確實居住於校方提供的職務宿舍。林男近兩年多以遠距方式授課，宿舍長期未整理，室內堆放大量雜物，天花板貼有錫箔紙等情形，牆壁也有些許壁癌，以大學教授身分來看，居住環境並不理想；但是否與其健康狀況或本案有關，目前並無任何證據顯示兩者存在直接關聯。

楊聰財指出，從屋內貼滿錫箔紙並徹底斷絕與外界聯繫（不使用手機、僅用電腦遠距授課）的行為來看，個案深信外界充滿威脅、電磁波、射線或不特定力量的監控與傷害。使用錫箔紙封鎖窗戶與天花板，在個案的邏輯中，是企圖阻擋特定波長或「外來能量」侵入的物理性防禦手段。

此外，林男夫妻兩人長期共同處在封閉、無光的陰暗廢墟中，缺乏陽光照射會直接導致大腦血清素與褪黑激素的分泌失調，進而加劇焦慮、憂鬱，甚至導致認知功能急遽惡化。

楊聰財表示，高社經地位的知識分子在面對家族財產糾紛與長期照顧病妻的雙重龐大壓力時，往往因為社會期待與面子，更容易選擇「孤立」與「退化」的逃避機制。不過僅憑居住環境或單一行為，不宜逕自推論個案存在身心疾病，仍須經完整病史、臨床評估及專業鑑定。

楊聰財認為，當個人支持系統徹底斷裂，內心的不安全感與恐懼便會無限制放大，最終恐在執念驅使下爆發極端的暴力行為。他呼籲，若發現身邊親友出現生活習慣驟變、極端封閉環境或拒絕溝通等警訊，應盡早尋求專業醫療團隊或心理諮商介入，避免悲劇發生。

新竹市某音樂教室14日發生命案，陽明交大林姓教授涉嫌持藍波刀，闖入教室砍殺48歲紀姓連襟店長。聯合報系資料照
新竹市某音樂教室14日發生命案，陽明交大林姓教授涉嫌持藍波刀，闖入教室砍殺48歲紀姓連襟店長。聯合報系資料照

陽明交大

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