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台中2個半月抓688件毒駕！更保台中分會捐100萬給警方買唾液快篩試劑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

毒駕問題嚴重，屢屢釀死傷事故，警方今年將「唾液快篩試劑」作為初判用毒逮捕依據，但全台大力掃蕩快篩劑用量高，台中2個半月內已查獲高達688件毒駕，更生保護會台中分會今捐100萬元給警方，作為購買試劑經費，約可採購6000至7000劑，估計可用到年底。

台灣更生保護會台中分會今於台中地檢署舉辦「毒駕零容忍 守護幸福台中」活動，募集100萬元捐給台中市警局，作為購買唾液快篩試劑經費。

分會主委廖學從表示，發起「唾液毒品快篩試劑」捐贈計畫，希望集結分會委員、顧問、善心企業的力量，募集到100萬元，約可採購6000至7000劑唾液毒品快篩試劑，捐給台中市警察局轄區15個分局，提供第一線員警使用。

法務部長鄭銘謙表示，毒駕嚴重，新北有派出所所長執勤遭毒駕撞擊、拖行致死慘案，法務部已將依托咪酯等物質列管為第一級毒品，以往警察針對毒駕採用尿液檢測準確率高，但需要一定時間，但毒駕有立即危險性、聲請羈押必要，毒品快篩試劑能快速判斷。

鄭銘謙也提到，全台警方大力查緝毒駕下，警政署近日也提到快篩試劑「差不多要用完了」，因此更保台中分會這次捐100萬元，可讓台中市警局買近7000劑，除了是即時雨，更可保護台中市民交通安全。

台中市警察局長吳敬田表示，毒駕是不定時炸彈，落網當下希望能查扣車輛、羈押，目前最佳的工具為毒品快篩，目前準確率可達99%以上。

吳敬田也說，事前預判大力查緝毒駕後，扣押車輛保管空間會是個問題，尤其市區派出所幾乎沒多個空間停放，3個月前找到清水分局清泉派出所後方一塊空地，當年軍方撥給警方使用，可作為查扣車輛保管場停放200到300輛車。

台中市刑大副大隊長李振成也說，統計5月1日至7月15日，台中已查獲688件毒駕，其中88件聲押獲准，是六度聲押率最高，平均1天查獲毒駕10.5件，與去年同期比量能多了一倍。

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台灣更生保護會台中分會今於台中地檢署舉辦「毒駕零容忍 守護幸福台中」活動，募集100萬元捐給台中市警局，作為購買唾液快篩試劑經費。記者曾健祐／攝影
台灣更生保護會台中分會今於台中地檢署舉辦「毒駕零容忍 守護幸福台中」活動，募集100萬元捐給台中市警局，作為購買唾液快篩試劑經費。記者曾健祐／攝影

法務部長鄭銘謙。記者曾健祐／攝影
法務部長鄭銘謙。記者曾健祐／攝影

台中市警察局長吳敬田。記者曾健祐／攝影
台中市警察局長吳敬田。記者曾健祐／攝影

台灣更生保護會台中分會主委廖學從（左）今將100萬元捐贈給台中市政府警察局用於購買毒品快篩試劑，並由台中市政府副秘書長林育鴻（右）代表受贈。記者曾健祐／攝影
台灣更生保護會台中分會主委廖學從（左）今將100萬元捐贈給台中市政府警察局用於購買毒品快篩試劑，並由台中市政府副秘書長林育鴻（右）代表受贈。記者曾健祐／攝影

快篩試劑 毒駕

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