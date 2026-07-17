影／不滿童送托亡…保母遭肉搜丟蛋、撒冥紙 台南警查緝3人到案

台南1歲男童送托竟喪命，李姓保母遭網友肉搜，今晨即有民眾前往其住處外丟擲雞蛋、撒冥紙，台南市警三分局據報後立即派員到場處置，疏導聚集民眾，維持現場秩序，並追查涉案對象及車輛動向，查獲21歲蔡姓、22歲鄭姓及20歲王姓男子3人，依涉恐嚇及聚眾妨害秩序罪嫌送辦。

市警三分局獲報有人在李姓保母住處外丟擲雞蛋、撒冥紙，隨即成立專案追查，查知涉嫌人駕駛轎車前往現場，經追查並結合民眾提供線索，鎖定蔡、鄭等人涉嫌重大。

警方隨即線上追查涉案車輛動向，並獲民眾通報相關行蹤，在安南區查獲蔡及鄭2人，警方依法完成相關蒐證程序外，王經警方通知後，也主動到案說明。

據了解，蔡等3人與男童家屬並無關係，蔡等人稱單純只是宣洩不滿。蔡、鄭、王等3人均已到案，全案將依涉嫌恐嚇及聚眾妨害秩序等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

三分局表示，民眾關心案件發展的心情可以理解，惟司法案件應回歸客觀證據及司法程序處理，切勿因一時情緒而採取違法或激烈行為，以免觸法。警方對於任何危害公共秩序及社會安寧違法行為，均將依法嚴正查處，絕不寬貸，以維護法治及社區安全。

同時，呼籲民眾理性表達訴求，勿以身試法，更勿散布未經證實訊息，共同維護社會秩序與司法公信力。

台南市警三分局獲報有人在李姓保母住處外丟擲雞蛋、撒冥紙，隨即成立專案追查。圖／讀者提供

三分局表示，民眾關心案件發展的心情可以理解，惟司法案件應回歸客觀證據及司法程序處理，切勿因一時情緒而採取違法或激烈行為，以免觸法。圖／讀者提供