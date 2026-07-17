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桃園男護兒心切助藏水塔 向警謊稱「不在家」被法辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園陳姓男子明知兒子涉嫌毒品案遭警方拘提，竟對登門抓人的新北市警察謊稱「兒子不在家」，讓兒子爬到頂樓水塔躲藏，警方佯裝離開在四周埋伏，當場逮到躲在水塔企圖逃逸的陳子，桃園地檢署偵結，依使人隱避罪嫌起訴護子男。

起訴指出，新北市警永和分局去年9月24日上午8時40分持桃園地檢署檢察官核發的拘票，前往桃園市中壢區新中北路陳姓男子住處執行拘提。當時47歲陳男明知兒子涉犯刑事案件正被司法機關搜捕，卻在門口向執行任務的員警佯稱兒子不在家，藉此掩護兒子。

新北警方察覺有異，於上午9時18分佯裝收隊，離開陳家後，隨即採取兵分多路的方式，暗中埋伏在房屋四周。果不其然，等了近半小時，埋伏員警發現要拘提的陳子已偷偷爬出躲藏的頂樓水塔，正準備伺機逃跑，警方見狀當場大聲喝斥，並再度敲門進入，陳子眼見無路可逃，只能乖乖走下樓配合逮捕。

檢方偵查時，陳男否認犯行，辯稱自己上樓後只看到同案的高姓女子在房內，沒有看到兒子；但陳子、高姓女友及另名林姓證人均證稱，警方到場時陳子確實就在屋內，且曾前往房內尋人。此外，根據警方密錄器畫面、拘票、執行通知書及相關蒐證照片，陳男明知兒子遭拘提，仍刻意向警方隱瞞行蹤，而他在警詢時有坦承叫兒子去躲起來，然後騙警察。

檢方指出，刑法第164條所稱「使人隱避」，不限於提供藏身處所，只要以積極作為妨礙司法機關發現或拘提通緝、拘提對象，使偵查機關一時無法掌握其所在，即可能構成犯罪。

陳男向警方謊稱兒子不在家，已使警方一度誤認拘提對象不在現場，客觀上足以造成拘提困難，即已符合使人隱避罪的構成要件，因此依法依刑法第164條第1項使人隱避罪嫌提起公訴。

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家住桃園中壢陳姓男子明知兒子涉案遭拘提，卻對前來執行的警方謊稱「兒子不在」，經警方持續埋伏周遭，果見陳子從躲藏的頂樓水塔現蹤，立刻上前拘提，陳男也因藏匿人犯同遭送辦，桃園地檢署偵結，依使人隱避罪將陳男提起公訴。記者陳恩惠／攝影
家住桃園中壢陳姓男子明知兒子涉案遭拘提，卻對前來執行的警方謊稱「兒子不在」，經警方持續埋伏周遭，果見陳子從躲藏的頂樓水塔現蹤，立刻上前拘提，陳男也因藏匿人犯同遭送辦，桃園地檢署偵結，依使人隱避罪將陳男提起公訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 毒品 桃園地檢署

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