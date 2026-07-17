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陳佩琪怨柯文哲存款歸零「不想活了」 行政執行署：流程同一般民眾

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪於臉書貼文，抱怨收到行政執行署政治獻金罰鍰繳款通知書致柯帳戶歸零，感慨「活著真的是沒意義了」；法務部行政執行署台北分署今表示，流程與一般民眾未繳納稅捐或罰鍰案件的處理程序一致。

柯文哲因違反政治獻金法遭監察院裁罰，提訴願駁回，確定要被裁罰254萬元，並沒收5579萬元，陳佩琪昨晚在臉書發文，表示最近收到行政執行署的通知「要一筆5800萬」，讓柯的所有帳戶瞬間歸零等。

台北分署今天對陳佩琪貼文澄清表示，針對外界關注本分署受理義務人柯文哲滯納違反政治獻金法罰鍰案並對其銀行存款實施扣押一事，是移送機關監察院因柯文哲逾期未履行法定繳納義務，於是依法移送本分署執行。

台北分署進一步表示，分署於受理後，即秉持客觀中立、依法行政的原則辦理相關行政執行程序。

台北分署說，柯哲因違反政治獻金法，經監察院裁處罰鍰並沒入合計逾5800萬元，不過，柯未在法定期限內履行公法上金錢給付義務，監察院於是依行政執行法第11條規定，於日前檢具移送書、裁處書、送達證書等文件移送本分署執行。

台北分署受理後，隨即依行政執行法、強制執行法等相關規定，調查柯文哲的財產，並核發執行命令扣押柯的銀行存款，此一執行程序與一般民眾未繳納稅捐或罰鍰案件的處理程序一致，並未有不同。

台北分署還說，義務人如對原處分內容、金額或執行程序有所不服，法律已賦予其提起行政訴訟、聲明異議等救濟途徑，義務人可依法提起救。

民眾黨創黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨創黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照
民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照

陳佩琪 柯文哲 政治獻金 法務部

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