快訊

牽黃金獵犬要上捷運…遭制止竟貼站務員個資 北捷挺同仁提告

一桌生日宴 吃出父母重新翻炒的回憶

蔣經國日記／美拉攏北京撤防台海 兩岸最終空戰非113

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽明仁會堂口槍響！男不滿遭砍 凌晨負傷開槍洩憤後投案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽區今天凌晨驚傳槍響，佳園路3段疑似三峽明仁會堂口據點遭開數槍，2樓落地玻璃門碎裂一地，據了解，涉嫌開槍的江姓男子已帶槍投案，警方連夜帶回涉嫌持刀傷人溤姓男子等6人，全案現由警方調查釐清。

據了解，江姓男子（23歲）與許姓友人本月13日11時許，2人在汽車旅館遭人持刀砍傷，江男左下腹部中1刀，許男背部3刀，手臂及腹共中7刀員，傷勢嚴重，警方獲報進入房內搜查並查扣江男所有K他命。

江男疑與人有4萬元債務糾紛，13日遭人砍傷，送醫後跑出醫院，今天凌晨4時許前往三峽區佳園路3段朝疑似幫派據點2樓連開6槍響，現場落地門玻璃破裂。警方在現場查獲2顆未擊發實彈、5顆彈殼。涉嫌開槍的江男今天凌晨5時許，帶著1發卡彈的槍枝至樹林分局柑園派出所投案。

據了解，江男遭砍傷後，警方專案小組調閱監視器後，14日下午4時許，在新北市三峽區等地拘提涉嫌持刀傷人的馮姓男子（21歲）等6名涉案犯嫌到案，警詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

新北市江姓男子疑因債務糾紛昨深夜遭砍1刀，江男不滿遭力今天凌晨負傷涉嫌在三峽區連開數槍洩憤後，再持槍投案。記者王長鼎／翻攝
新北市江姓男子疑因債務糾紛昨深夜遭砍1刀，江男不滿遭力今天凌晨負傷涉嫌在三峽區連開數槍洩憤後，再持槍投案。記者王長鼎／翻攝

新北市江姓男子疑因債務糾紛昨深夜遭砍1刀，江男不滿遭力今天凌晨負傷涉嫌在三峽區連開數槍洩憤後，再持槍投案。記者王長鼎／翻攝
新北市江姓男子疑因債務糾紛昨深夜遭砍1刀，江男不滿遭力今天凌晨負傷涉嫌在三峽區連開數槍洩憤後，再持槍投案。記者王長鼎／翻攝

三峽 槍擊

延伸閱讀

陽明交大教授疑爭產殺連襟！鄰居曝死者也是赴美學霸

3人打獵僅2人返家…男子疑遭同伴開槍誤殺 帆布裹屍棄森林

洛杉磯豪宅命案！男疑槍殺孕妻後輕生 鄰居詫異「剛辦產前派對」

韓股驚見「血色風暴」…投資人聽明牌慘賠 持刀狂刺財經YouTuber

相關新聞

陳佩琪怨柯文哲存款歸零「不想活了」 行政執行署：流程同一般民眾

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪於臉書貼文，抱怨收到行政執行署政治獻金罰鍰繳款通知書致柯帳戶歸零，感慨「活著真的是沒意義了」；法務部行政執行署台北分署今表示，流程與一般民眾未繳納稅捐或罰鍰案件的處理程序一致。

獨／誤噴柯文哲辣椒水遭拔官 周俊銘遭記過、調職…偵查結果出爐

民眾黨前主席柯文哲4月赴台中逢甲夜市輔選一度傳出遭辣椒水攻擊，同黨市議員參選人劉芩妤報案、提告傷害罪嫌，經台中市警局調查才發現時任第六分局長周俊銘按壓辣椒水洩漏釀烏龍，周因隱瞞遭拔官、調非主管職；檢方認為他當下非執行職務、且劉女撤告，偵結不起訴。

三峽明仁會堂口槍響！男不滿遭砍 凌晨負傷開槍洩憤後投案

新北市三峽區今天凌晨驚傳槍響，佳園路3段疑似三峽明仁會堂口據點遭開數槍，2樓落地玻璃門碎裂一地，據了解，涉嫌開槍的江姓男子已帶槍投案，警方連夜帶回涉嫌持刀傷人溤姓男子等6人，全案現由警方調查釐清。

陽明交大教授拿藍波刀狠砍逾50刀 連襟頸動脈斷裂「身首幾乎分離」

新竹市某音樂教室14日發生命案，陽明交大林姓教授涉嫌持藍波刀，闖入教室砍殺48歲紀姓連襟店長。法醫16日解剖結合3D電腦斷層（CT）掃描建模，發現死者雙側頸動脈、氣管遭砍斷，身首幾乎分離，全身逾50處刀傷，初判因大量失血死亡，全案依殺人罪嫌偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。