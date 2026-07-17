三峽明仁會堂口槍響！男不滿遭砍 凌晨負傷開槍洩憤後投案

新北市三峽區今天凌晨驚傳槍響，佳園路3段疑似三峽明仁會堂口據點遭開數槍，2樓落地玻璃門碎裂一地，據了解，涉嫌開槍的江姓男子已帶槍投案，警方連夜帶回涉嫌持刀傷人溤姓男子等6人，全案現由警方調查釐清。

據了解，江姓男子（23歲）與許姓友人本月13日11時許，2人在汽車旅館遭人持刀砍傷，江男左下腹部中1刀，許男背部3刀，手臂及腹共中7刀員，傷勢嚴重，警方獲報進入房內搜查並查扣江男所有K他命。

江男疑與人有4萬元債務糾紛，13日遭人砍傷，送醫後跑出醫院，今天凌晨4時許前往三峽區佳園路3段朝疑似幫派據點2樓連開6槍響，現場落地門玻璃破裂。警方在現場查獲2顆未擊發實彈、5顆彈殼。涉嫌開槍的江男今天凌晨5時許，帶著1發卡彈的槍枝至樹林分局柑園派出所投案。

據了解，江男遭砍傷後，警方專案小組調閱監視器後，14日下午4時許，在新北市三峽區等地拘提涉嫌持刀傷人的馮姓男子（21歲）等6名涉案犯嫌到案，警詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

新北市江姓男子疑因債務糾紛昨深夜遭砍1刀，江男不滿遭力今天凌晨負傷涉嫌在三峽區連開數槍洩憤後，再持槍投案。記者王長鼎／翻攝