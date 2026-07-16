陽明交大教授拿藍波刀狠砍逾50刀 連襟頸動脈斷裂「身首幾乎分離」

新竹市某音樂教室14日發生命案，陽明交大林姓教授涉嫌持藍波刀，闖入教室砍殺48歲紀姓連襟店長。法醫今解剖結合3D電腦斷層（CT）掃描建模，發現死者雙側頸動脈、氣管遭砍斷，身首幾乎分離，全身逾50處刀傷，初判因大量失血死亡，全案依殺人罪嫌偵辦中。

警方調查，43歲林男娶了王家大姐，死者紀男則娶王家二姐，兩人為連襟。涉案音樂教室原屬王家岳父所有，在地方經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姐夫妻負責，紀男擔任店長，負責教室日常經營管理。

據悉，案發當時林男進入教室後，先與紀男交談，隨後突然持刀朝紀男頸部猛砍，紀男倒地後，林男仍持續揮刀攻擊，直到警方趕抵現場前仍未停止，現場血跡大量噴濺，地板布滿血跡。

法醫今天完成解剖，並結合3D電腦斷層（CT）掃描建模還原傷勢，死者雙側頸動脈、氣管均遭砍斷，頸部多處遭刀械重創，傷勢波及重要血管，全身另有50多處穿刺及砍刺傷，初步研判因大量失血死亡。不過新竹地檢署表示，解剖鑑定中，尚待解剖報告才能確認死因。

據悉，林男平時並無收藏刀械習慣，也未使用手機，日常皆以電腦通訊軟體聯繫。案發前幾天他曾前往尋找死者，但行凶當日事前並無傳訊聯絡。警方將持續偵訊林男，詳細行凶動機與確切案情仍待檢警進一步調查釐清。