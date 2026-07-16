台中警再公布14名毒駕累犯無碼照 網友呼籲引進鞭刑嚇阻

全台毒駕頻傳，屢屢釀嚴重死傷慘劇，台中市警局5月底公布第一批16名毒駕累犯名單，揭露其長相、全名，今第二批再公布14人。警方表示，依法公布毒駕累犯，是希望發揮警示，遏止毒駕再犯，不少網友留言呼籲引進鞭刑，也有人直言毒駕肆無忌憚，該檢討是法官輕易縱放。

台中市警今局再於臉書「台中TCPB波麗士」公布台中14名毒駕累犯名單，依序為劉德亮、阮偉傑、羅勝杰、陳家裕、黃建勲、徐宸宇、王維毅、陳麗文、蔡宇哲、許益誠、賴俊邑、鄭博文、張政裕，及劉名軒。

警方表示，名單來源是台中市交通事件裁決處2026年6、7月名單，依法公開姓名、照片及違規事實，每一次名單更新，都是守護市民交通安全的承諾，公開，不是目的而是希望透過依法公開，發揮警示作用，遏止毒駕再犯，守護每一位用路人的生命安全。

有網友說，該檢討的是法官，為什麼總是輕放，基層員警辛苦抓、無辜百姓犧牲性命、財產，結果都只是交保、輕判，讓毒駕者更目中無人更囂張，無所警惕畏懼。

也有不少人認為，公布姓名不痛不癢、這些人真的會怕嗎？應該學學國外，引進鞭刑才能嚇阻。