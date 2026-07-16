陽明交大教授涉殺連襟 妻病重無法自理？檢警：非事實

新竹市音樂教室命案引發熱議，網路近日流傳分析稱，陽明交大林姓教授涉嫌殺害連襟，疑與妻子長期臥病、生活無法自理，以及遭排除家族事業、股權異動有關。不過，林妻已完成警詢筆錄，檢警調查發現，她雖患有眼疾，但並非外界傳聞所稱臥病在床或無法自理生活，且能完成筆錄，全案相關犯案動機仍待釐清。

據了解，43歲林姓教授娶王家大姐，死者紀男則娶王家二姐，兩人為連襟。涉案音樂教室原由王家岳父經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姐夫妻負責，紀男擔任店長，處理教室日常經營管理。

網路流傳內容指出，林妻已無生活自理能力，夫妻長期居住在陽明交大教職員宿舍；案發前，音樂教室負責人及股權出現異動，二妹夫妻在未告知大姊情況下，將負責人改為紀男，藉此掌握教室經營主導權，甚至讓大姊未來可能無法取得任何分潤。

不過，知情人士表示，林妻確實患有視力疾病及夜盲症，但並非外界所傳臥病在床或完全無法自理生活，且她已配合警方完成警詢筆錄，生活起居並無外界所稱的嚴重狀況。

至於外界關注的居住情形，林男夫妻確實居住於校方提供的職務宿舍。校內人士指出，林男近兩年多以遠距方式授課，宿舍長期未整理，室內堆放大量雜物，天花板貼有錫箔紙等情形；但是否與其健康狀況或本案有關，目前並無任何證據顯示兩者存在直接關聯。

檢警強調，全案仍持續偵辦中，真正犯案動機及家族財產關係，仍須待相關證據、證人證詞及偵查結果進一步釐清，呼籲外界勿過度揣測，或將未經查證的網路傳聞視為事實。