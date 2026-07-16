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入獄反讓妻分1/3財產？陽明交大教授殺連襟陰謀論瘋傳 檢警未證實

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市音樂教室命案引發熱議，網路近日流傳分析指出，陽明交大林姓教授涉嫌殺害連襟，是因妻子遭排除家族事業、股權異動而為爭家產犯案，甚至推論入獄後反而妻子可取得三分之一財產。不過，檢警目前未證實相關說法，真正犯案動機仍待釐清。

據了解，43歲陽明交大林姓教授娶了王家大姐，死者紀男則娶王家二姐，兩人為連襟。涉案音樂教室原屬王家岳父所有，在地方經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姐夫妻負責，紀男擔任店長，負責教室日常經營管理。

登記資料顯示，紀男2015年12月在音樂教室同址獨資成立另家藝術公司，經營文教、樂器、育樂用品批發零售，與王家的音樂教室並存；今年7月，王家的音樂教室負責人變更為紀男，股東也由原本的么妹增加為王家3姊妹以及紀男，共4人，次女一家在4席股東占了2席。

網傳內容指出，案發前，音樂教室負責人及股權變更，二妹與妹婿背著大姊把負責人改為紀男，讓夫妻倆取得主導權，兩人原本的做法，是可以讓大姊一毛分潤都拿不到，教授應該是被生活逼到絕境，讓妹婿死，自己入獄，他被關獲得解脫，權利回歸三姊妹，原本太太一毛都拿不到，現在至少有三分之一，太太一直有表弟表妹協助照顧，這個結局並不會比原本差。

不過，根據目前檢警調查及公開資料，已知事實僅包括林姓教授與死者紀男為連襟，雙方疑因王家音樂教室經營權、股權及家族財產分配問題長期失和，林男涉嫌預藏藍波刀前往音樂教室行兇，警方朝預謀殺人方向偵辦。

檢警強調，全案目前仍在偵辦中，真正犯案動機及家族財產關係，仍須待相關證據、證人證詞及偵查結果確認，呼籲外界勿過度解讀或以未經證實的網路傳聞作為定論。

新竹市音樂教室命案引發熱議，網路近日流傳分析指出，陽明交大林姓教授涉嫌殺害連襟，是因妻子遭排除家族事業、股權異動而為爭家產犯案，甚至推論入獄後反而妻子可取得三分之一財產。不過，檢警目前未證實相關說法。記者黃羿馨／攝影
新竹市音樂教室命案引發熱議，網路近日流傳分析指出，陽明交大林姓教授涉嫌殺害連襟，是因妻子遭排除家族事業、股權異動而為爭家產犯案，甚至推論入獄後反而妻子可取得三分之一財產。不過，檢警目前未證實相關說法。記者黃羿馨／攝影

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