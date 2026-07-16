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獨／陽明交大教授殺連襟 死者致命傷集中頸部疑大量失血致死

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獨／陽明交大教授殺連襟 死者致命傷集中頸部疑大量失血致死

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市三民路音樂教室14日發生命案，48歲紀姓店長遭連襟、陽明交大林姓教授持刀砍殺身亡。據了解，死者致命傷集中在頸部，傷勢波及動脈及重要血管，初步研判因大量失血致死。新竹地檢署表示，法醫今天已完成解剖，解剖鑑定中，尚待解剖報告才能確認死因。

據了解，43歲林男娶了王家大姐，死者紀男則娶王家二姐，兩人為連襟。涉案音樂教室原屬王家岳父所有，在地方經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姐夫妻負責，紀男擔任店長，負責教室日常經營管理。

鄰居表示，紀男夫妻共同經營音樂教室多年，待人和善、熱心，經常與鄰里互動，從未聽聞與人發生衝突。鄰居回憶，案發當天上午還看見紀男如往常般開車送孩子出門，下午卻從新聞得知他遭殺害，「怎麼也想不到，早上看到的人，下午就不在了。」

回顧案發經過，林男前天（14日）下午3時許持刀闖入音樂教室，朝紀男猛砍數30多刀，警方獲報趕抵後，林男仍持刀在教室內與員警對峙，當時現場除傷者外，還有6名成人及4名孩童受困。警方考量紀男急需送醫，且為避免傷亡擴大，依法使用警械，擊中林男雙腿後，員警趁隙一擁而上將其壓制逮捕。

紀男因傷勢過重死亡，林男則因雙腿遭子彈貫穿，造成骨折及碎裂，目前仍在警方戒護下住院治療，後續還需接受第二次手術，待其傷勢穩定後才能製作筆錄，預估約需2周時間，至於詳細犯案動機及案發原因，仍待進一步釐清。

新竹市三民路音樂教室14日發生命案，48歲紀姓店長遭連襟、陽明交大林姓教授持刀砍殺身亡。記者黃羿馨／攝影
新竹市三民路音樂教室14日發生命案，48歲紀姓店長遭連襟、陽明交大林姓教授持刀砍殺身亡。記者黃羿馨／攝影

陽明交大 新竹 命案 大學教授

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