陽明交大教授涉殺連襟 精神科醫揭高知識分子失控4警訊

新竹市音樂教室命案震驚社會，涉嫌持刀殺害連襟的陽明交大教授擁有美國名校博士學歷，引發外界關注高知識分子為何會走向極端。精神科醫師楊聰財指出，若要理解此類事件，不宜簡化為單一因素，而應從生理、心理、社會及精神靈性等多個層面綜合檢視，才能理解悲劇背後可能累積的風險因素。

從生理與神經科學維度來看，楊聰財指出，林男近年不配戴手機、高度依賴線上系統，甚至被學生反映形同「幽靈教授」，這種極端的社會退縮與自我孤立，極可能是大腦認知功能失調、慢性嚴重憂鬱症，或早期「額顳葉失智症（FTD）」的神經退化徵兆。額顳葉受損會直接導致人格劇變、喪失同理心並使衝動控制崩潰。此外，長期處於半導體學術研究的高壓與失眠環境中，前額葉皮質功能低下、杏仁核過度活躍，一旦遭遇刺激，極易觸發失控暴力。

在心理維度方面，楊聰財指出，高成就者常面臨「完美主義碎裂」的黑洞。這群精英從小綁定「優秀才有價值」的信念，內心存在著「空心人」與「冒牌者症候群」的脆弱自尊。當面對長達十多年的爭產與經營權糾紛時，林男心中逐漸固化為「被害妄想」式的隧道視野，將生活中的不順遂全歸咎於連襟一家的奪產壓迫。一旦長年壓抑的防衛機轉失效，極端的偏執便會演變成玉石俱焚的毀滅性怒火。

從社會與人際網分析，楊聰財說，面子文化與社會支持系統的斷裂是悲劇的催化劑，大學教授的高社會地位光環，反而成為沉重枷鎖，使他們因害怕「家醜外揚」與專業形象受損而拒絕求助。十年前雙方因音樂教室經營權與房產分配不均形同陌路，在封閉家族關係中，對方生意興隆與自身學術瓶頸形成強烈「社會比較」，相對剝奪感被無限放大，最終演變成無法調和的仇恨。

最後在精神與靈性維度方面，楊聰財形容「這是一場生命價值的迷失」，當生命意義被窄化到只剩「利益、成就、勝負」，心靈便會陷入存在性虛無。林男將「我的財產、面子、委屈」等極端「我執」無限放大，當自我膨脹到極點，便再也容不下他人的生存空間，最終被仇恨吞噬，鑄下無法挽回的殺戮。

楊聰財強調，社會支持系統不足是值得關注的一環，高知識、高社經地位者可能因顧及形象，不願主動尋求心理協助，甚至與同事、朋友疏離，讓問題愈積愈深。他呼籲，學校、企業及社會應建立更完善的心理健康支持系統，包括員工協助方案（EAP）、心理諮商資源及危機辨識機制，降低求助汙名化，才能及早發現高風險個案，避免悲劇重演。