陽明交大教授疑爭產殺連襟 「音樂教室暫時停業」家長不捨

新竹市三民路音樂教室14日發生命案，48歲紀姓店長遭連襟陽明交大林姓教授砍殺身亡。音樂教室也宣布暫停營業至24日，並將安排後續課程，大批家長、學生及合作夥伴也湧入留言，悼念紀男「很和善」、「對學生付出很多」。

音樂教室昨在臉書粉專發布公告表示，目前教室將暫停營業至7月24日，請家長及學生放心，教室會持續關心每位學生及家長的需求，並妥善安排後續課程及相關事宜；如有最新消息或營運調整，也將第一時間公告通知，並感謝家長、學生的理解、體諒與支持。

公告發布後，留言區湧入大量關心與悼念訊息。不少家長及學生紛紛留言「請節哀，保重」、「加油，一切都會好的」、「願平安」，希望教室能早日走出傷痛。

曾與紀姓店長合作的音樂夥伴也留言悼念：「謝謝紀老闆的幫助，他是個很和善的人，請家人節哀、保重。」另有民眾回憶，曾因展演需求向紀男租借鋼琴，直呼「專業貼心的服務銘記在心，也請家人保重。」

另有家長留言表示：「謝謝紀老闆對學生及家長的付出，請節哀」、「紀先生人這麼好，聽到真的好難過」，也有人提到原本近期打算前往詢問課程，如今得知消息感到十分惋惜。

回顧案發經過，林男前天（14日）下午3時許持刀闖入音樂教室，朝紀男猛砍數30多刀，警方獲報趕抵後，林男仍持刀在教室內與員警對峙，當時現場除傷者外，還有6名成人及4名孩童受困。警方考量紀男急需送醫，且為避免傷亡擴大，依法使用警械，擊中林男雙腿後，員警趁隙一擁而上將其壓制逮捕。

紀男因傷勢過重死亡，林男則因雙腿遭子彈貫穿，造成骨折及碎裂，目前仍在警方戒護下住院治療，後續還需接受第二次手術，待其傷勢穩定後才能製作筆錄，預估約需2周時間，至於詳細犯案動機及案發原因，仍待進一步釐清。