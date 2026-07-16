陽明交大教授疑爭產殺連襟！鄰居曝死者也是赴美學霸

新竹市三民路一間音樂教室14日下午發生命案，48歲紀姓店長遭43歲、任教於陽明交通大學的林姓教授連襟持刀猛砍數30多刀身亡。鄰居談起死者直呼難以置信，表示紀男也是赴美深造的「學霸」，平時待人和善，案發當天上午還看見他如往常送孩子出門。

警方調查，43歲林嫌娶了王家大姐，死者紀男則娶王家二姐，兩人為連襟。涉案音樂教室原屬王家岳父所有，在地方經營多年，目前已傳承至第三代，王父將產權過戶給三名女兒共同持有，由王家三妹掛名負責人，實際營運則由具有音樂專長的二姐夫妻負責，紀男擔任店長，負責教室日常經營管理。

據了解，紀男妻子是國內知名音樂家，以第一名成績自大學畢業後赴美深造，先後取得美國鋼琴演奏碩士及喬治亞大學博士學位，返台後也曾擔任陽明交通大學客座教授，在音樂界頗具知名度。

翻閱紀男臉書，可見多張與妻子的甜蜜合照，其中也包括當年出席妻子姊姊與林男訂婚宴時留下的照片，當時兩對夫妻都洋溢幸福笑容，如今卻因家族糾紛演變成天人永隔，令人不勝唏噓。

鄰居表示，紀男夫妻共同經營音樂教室多年，待人和善、熱心，經常與鄰里互動，從未聽聞與人發生衝突。紀男本身也曾赴美求學，返國後投入音樂教育工作，與林姓教授同樣都是高學歷人才，沒想到最終竟疑因財產問題反目成仇。

鄰居回憶，案發當天上午還看見紀男如往常般開車送孩子出門，下午卻從新聞得知他遭殺害，「怎麼也想不到，早上看到的人，下午就不在了。」

回顧案發經過，林男前天（14日）下午3時許持刀闖入音樂教室，朝紀男猛砍數30多刀，警方獲報趕抵後，林男仍持刀在教室內與員警對峙，當時現場除傷者外，還有6名成人及4名孩童受困。警方考量紀男急需送醫，且為避免傷亡擴大，依法使用警械，擊中林男雙腿後，員警趁隙一擁而上將其壓制逮捕。

紀男因傷勢過重死亡，林男則因雙腿遭子彈貫穿，造成骨折及碎裂，目前仍在警方戒護下住院治療，後續還需接受第二次手術，待其傷勢穩定後才能製作筆錄，預估約需2周時間，至於詳細犯案動機及案發原因，仍待進一步釐清。

翻閱紀男臉書，可見多張與妻子的甜蜜合照，其中也包括當年出席妻子姊姊與林男訂婚宴時留下的照片。圖／取自當事人臉書