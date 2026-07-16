獨／男赴網友約疑遭注射藥物迷昏洗劫 警破門驚見嫌犯躲天花板夾層

新北市43歲李男前晚應約至男網友家中，疑遭注射不明藥物昏睡，身上手機也被取走。板橋警調閱監視器發現嫌犯並未離開，前往破門逮捕30歲黃男及躲在天花板夾層的30歲李男並查獲大量毒品，詢後將依強盜、恐嚇、妨害自由、傷害、毒品案送辦。

板橋分局昨天上午10時許接獲李男報案指稱遭網友迷昏洗劫，員警到場後被害人李男表示，昨晚與男網友相約在其板橋區館前東路出租套房，不料到場後卻遭對方控制行動並疑似被注射不明藥物當場昏睡，隨身手機也被取走。

警方先將李男帶回派出所製作筆錄並驗尿，接著再次前往現場搜查，發現出租套房內明顯有人活動，但敲門及按門鈴均無人回應。經調閱監視器發現嫌犯疑似都在房內並未外出符合逕行搜索要件，經房東同意後破門進入，發現30歲黃男坐在床上身邊有安非他命吸食器，另外李男則躲藏在套房天花板夾層處，員警立即包圍將李男揪出逮捕，還在夾層中發現其丟棄之安非他命吸食器等物。

警方經搜索後共查扣安非他命吸食器2組、殘渣袋3個、注射器2個、電子煙加熱器1支、煙彈3個、瓶裝依托咪酯1瓶、不明膠囊3個、不明白色粉末1包、手機2支、平板1部等證物，詢後將依強盜、恐嚇、妨害自由、傷害、毒品案移送新北地檢署偵辦，至於李男遭囚禁原因及是否遭注射藥物仍待深入調查，警方也將持續追溯毒品來源。

警方在出租套房內及天花板夾層中起出毒品。記者黃子騰／翻攝

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