快訊

大暑將至！12生肖重啟財運方法曝 鼠快清冰箱、「這動物」浴室要乾淨

川普擬擴大攻伊！傳評估奪島、轟核設施 美伊戰事恐進最危險階段

「年度大潮」來了！這些沿海地區水位升高 專家示警：小心海水倒灌

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／男赴網友約疑遭注射藥物迷昏洗劫 警破門驚見嫌犯躲天花板夾層

聯合報／ 記者黃子騰王長鼎／新北即時報導

新北市43歲李男前晚應約至男網友家中，疑遭注射不明藥物昏睡，身上手機也被取走。板橋警調閱監視器發現嫌犯並未離開，前往破門逮捕30歲黃男及躲在天花板夾層的30歲李男並查獲大量毒品，詢後將依強盜、恐嚇、妨害自由、傷害、毒品案送辦。

板橋分局昨天上午10時許接獲李男報案指稱遭網友迷昏洗劫，員警到場後被害人李男表示，昨晚與男網友相約在其板橋區館前東路出租套房，不料到場後卻遭對方控制行動並疑似被注射不明藥物當場昏睡，隨身手機也被取走。

警方先將李男帶回派出所製作筆錄並驗尿，接著再次前往現場搜查，發現出租套房內明顯有人活動，但敲門及按門鈴均無人回應。經調閱監視器發現嫌犯疑似都在房內並未外出符合逕行搜索要件，經房東同意後破門進入，發現30歲黃男坐在床上身邊有安非他命吸食器，另外李男則躲藏在套房天花板夾層處，員警立即包圍將李男揪出逮捕，還在夾層中發現其丟棄之安非他命吸食器等物。

警方經搜索後共查扣安非他命吸食器2組、殘渣袋3個、注射器2個、電子煙加熱器1支、煙彈3個、瓶裝依托咪酯1瓶、不明膠囊3個、不明白色粉末1包、手機2支、平板1部等證物，詢後將依強盜、恐嚇、妨害自由、傷害、毒品案移送新北地檢署偵辦，至於李男遭囚禁原因及是否遭注射藥物仍待深入調查，警方也將持續追溯毒品來源。

警方在出租套房內及天花板夾層中起出毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在出租套房內及天花板夾層中起出毒品。記者黃子騰／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

板橋 監視器 強盜

延伸閱讀

桃園男誤信網友「代還債務」險淪洗錢工具 大園警攔阻保住辛苦錢

詐欺判太輕遭詬病！港車手4天狂領百萬贓款 台中地院判6年8月

台中男陷黃金期貨假投資 警阻詐保百萬積蓄

面交250萬換幣險遭搶 男拿百萬現鈔拔腿跑遭逮

相關新聞

頂大教授砍死連襟 音樂教室公告暫停營業 網友追悼死者：很和善的人

新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，該音樂教室昨天下午在官方臉書粉專公告教室暫停營業，感謝家長和學生的理解、體諒與支持，網友紛紛留言追悼。

獨／男赴網友約疑遭注射藥物迷昏洗劫 警破門驚見嫌犯躲天花板夾層

新北市43歲李男前晚應約至男網友家中，疑遭注射不明藥物昏睡，身上手機也被取走。板橋警調閱監視器發現嫌犯並未離開，前往破門逮捕30歲黃男及躲在天花板夾層的30歲李男並查獲大量毒品，詢後將依強盜、恐嚇、妨害自由、傷害、毒品案送辦。

教授砍死妹夫 音樂教室經營權引殺機？

國立陽明交通大學林姓教授十四日下午持藍波刀闖入新竹市一間音樂教室，朝四十八歲紀姓店長猛砍卅多刀，紀傷重死亡，林因拒捕遭警連開四槍。據悉，林與紀為連襟，兩家人十年前就曾因音樂教室經營權起爭執，但已許久未聯繫，紀妻面對警方詢問語帶保留，只低調稱事發突然，自己也覺得莫名其妙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。