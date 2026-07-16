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頂大教授砍死連襟 音樂教室公告暫停營業 網友追悼死者：很和善的人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，該音樂教室昨天下午在官方臉書粉專公告教室暫停營業，感謝家長和學生的理解、體諒與支持，網友紛紛留言追悼。

陽明交通大學林姓教授14日持藍波刀，闖入新竹市1間音樂教室，朝紀姓店長猛砍30多刀致傷重死亡。據了解，兩人為連襟關係，雙方10年前曾因音樂教室經營權起爭執，久無往來。

該音樂教室在臉書發布暫停營業公告，「目前教室將暫停營業至7/24（五）。也請各位家長及同學放心，教室將持續關心每位學生與家長的需求，並妥善安排後續課程及相關事宜。如有任何最新消息或營運調整，我們將第一時間公告並通知大家。感謝各位家長、同學的理解、體諒與支持，敬請大家留意後續通知」。

其他網友表示，「謝謝紀老闆的幫助，他是個很和善的人。請家人節哀，請保重」、「紀先生人這麼好，真的是，聽到好難過！加油！節哀保重」、「謝謝紀老闆，曾因展演需求接洽紀老闆租借鋼琴，專業貼心的服務銘記在心，也請家人保重」。

新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，圖為事發後警方封鎖現場採證。聯合報系資料照
新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，圖為事發後警方封鎖現場採證。聯合報系資料照

頂大 音樂 教室

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國立陽明交通大學林姓教授十四日下午持藍波刀闖入新竹市一間音樂教室，朝四十八歲紀姓店長猛砍卅多刀，紀傷重死亡，林因拒捕遭警連開四槍。據悉，林與紀為連襟，兩家人十年前就曾因音樂教室經營權起爭執，但已許久未聯繫，紀妻面對警方詢問語帶保留，只低調稱事發突然，自己也覺得莫名其妙。

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新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，該音樂教室昨天下午在官方臉書粉專公告教室暫停營業，感謝家長和學生的理解、體諒與支持，網友紛紛留言追悼。

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