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頂大教授砍死連襟 音樂教室公告暫停營業 網友追悼死者：很和善的人
新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，該音樂教室昨天下午在官方臉書粉專公告教室暫停營業，感謝家長和學生的理解、體諒與支持，網友紛紛留言追悼。
陽明交通大學林姓教授14日持藍波刀，闖入新竹市1間音樂教室，朝紀姓店長猛砍30多刀致傷重死亡。據了解，兩人為連襟關係，雙方10年前曾因音樂教室經營權起爭執，久無往來。
該音樂教室在臉書發布暫停營業公告，「目前教室將暫停營業至7/24（五）。也請各位家長及同學放心，教室將持續關心每位學生與家長的需求，並妥善安排後續課程及相關事宜。如有任何最新消息或營運調整，我們將第一時間公告並通知大家。感謝各位家長、同學的理解、體諒與支持，敬請大家留意後續通知」。
其他網友表示，「謝謝紀老闆的幫助，他是個很和善的人。請家人節哀，請保重」、「紀先生人這麼好，真的是，聽到好難過！加油！節哀保重」、「謝謝紀老闆，曾因展演需求接洽紀老闆租借鋼琴，專業貼心的服務銘記在心，也請家人保重」。
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