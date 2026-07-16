教授砍死妹夫 音樂教室經營權引殺機？

國立陽明交通大學林姓教授十四日下午持藍波刀闖入新竹市一間音樂教室，朝四十八歲紀姓店長猛砍卅多刀，紀傷重死亡，林因拒捕遭警連開四槍。據悉，林與紀為連襟，兩家人十年前就曾因音樂教室經營權起爭執，但已許久未聯繫，紀妻面對警方詢問語帶保留，只低調稱事發突然，自己也覺得莫名其妙。

林（四十三歲）是台灣人，但擁有美國籍，紀姓被害人遇刺，很快就因嚴重傷勢而倒地、失去生命跡象，但林仍持續攻擊，且刀刀見骨，幾近開腸破肚。

據了解，音樂教室位於新竹市三民路，原由林妻娘家經營，後來由林妻（大姊）與紀妻（二姊）接手，並由紀擔任店長，但兩家人早因經營權問題而有過激烈爭執。

音樂教室附近鄰居說，音樂教室經營許久，深獲好評。陽明交大昨指出，教師停、解聘等處置須依教師法及相關法定程序辦理，目前全力配合檢警及司法調查，也啟動因應機制調整授課教師，並協助研究生更換指導教授，確保學生受教權不受影響。