影／交談15秒後… 陽明交大教授持刀狂砍連襟30多刀 犯案前畫面曝光

國立陽明交通大學電機工程系林姓教授昨下午持藍波刀闖入新竹市一間樂器行，涉嫌朝48歲、具有連襟關係的紀姓店長猛砍30多刀。案發當天，林男下午自住處開車前往音樂教室，停車後戴上手套、手持雨傘，提著裝有藍波刀的帆布袋步行進入。林男與紀男僅交談約15秒，便突然抽出藍波刀攻擊，行凶約5分鐘，造成紀男傷口深及見骨，直到警方趕抵現場開槍制伏。

據了解，林男昨天下午2時許自住處開車前往音樂教室附近，將車停放在公園旁停車格後，下車戴上手套、手持雨傘，並提著裝有藍波刀的帆布袋步行前往現場。林男一路神情平靜，未見異常舉動。

林男約下午2時45分進入音樂教室，與紀男短暫交談約15秒，雙方未見激烈爭執，林男卻突然自帆布袋抽出長約20公分的藍波刀，朝紀男上半身要害連續揮砍。因事發突然，紀來不及反應，只能舉起雙手阻擋，他上半身、脖子、雙手都受重創。林男仍持續攻擊，行凶過程約5分鐘，紀男身中多刀、傷口深及見骨，當場倒臥血泊，送醫後仍宣告不治。

警方獲報到場時，發現林男仍持刀未放，且教室內有師生受困，立即依法使用警械，連開4槍制止，其中2槍擊中林男左右大腿，成功解除危害後將他送醫治療。

警方表示，林男目前仍在醫院治療，意識清楚，但尚無法接受完整訊問，待傷勢穩定後將製作筆錄，持續釐清犯案動機、案發經過及相關背景，全案依殺人罪嫌偵辦。