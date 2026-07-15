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法國籍男子吞百顆毒膠囊來台 人體快遞企圖闖關海洛因被逮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

跨國運毒集團涉嫌利用人體當快遞包裹，讓一名法國籍男子以吞食毒品膠囊搭機方式，將大量毒品跨境從泰國走私來台灣，高雄檢警接獲線報在機場將他攔下，送醫檢查確認體內曾有上百顆毒膠囊，耗費多天才安全排出體外，經橋頭地檢署檢察官訊問後已將這名運毒的外籍男子收押禁見。

橋頭地檢署是在日前接獲線報，指稱有外籍運毒車手企圖以吞食毒品膠囊搭機方式入境，專案小組布線埋伏，於7月7日在機場當場拘提剛從泰國入境的法國籍男子「布呂斯」（Bruce）。

經送往國軍高雄總醫院X光檢查，檢警赫然發現在這名外籍男子腹內密密麻麻塞滿毒膠囊，尤其腸胃道內塞滿了大量高密度的橢圓形異物，為了避免膠囊在體內破裂引發猝死暴斃，院方在極度緊繃的戒護下協助其進行安全排毒，前後歷時5天才安全排出高達101顆海洛因膠囊，估計市價高達2000餘萬元。

檢警盤點，排出體外的海洛因膠囊外觀宛如一顆顆巨大的米白色蠶繭，海洛因毛重總計達1403.8公克，這批純度極高的第一級毒品海洛因如果流入市面將嚴重危害國人健康。

橋頭地檢署檢察長郭景東指出，吞食毒品膠囊的人體運毒方式極其危險，如毒品膠囊在體內破裂，將導致大量毒品在短時間內為腸胃完全吸收而暴斃，風險極高，且運輸海洛因最高可判處死刑，呼籲有心人士切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法國籍男子用人體當運毒快遞包裹，大膽吞下上百顆海洛因膠囊從泰國搭機來台。圖／橋頭地檢署提供
法國籍男子用人體當運毒快遞包裹，大膽吞下上百顆海洛因膠囊從泰國搭機來台。圖／橋頭地檢署提供

毒品 泰國

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