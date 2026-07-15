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陽明交大教授狂砍連襟致死 疑為音樂教室經營權、爭產反目

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導

國立陽明交通大學林姓教授昨日下午持藍波刀闖入新竹市一間音樂教室，朝48歲紀姓店長猛砍30多刀，造成紀男傷重不治。警方初步調查，林嫌與紀姓店長為連襟，雙方早有嫌隙，疑因林嫌妻子娘家經營的知名音樂教室經營權及家族糾紛埋下殺機，確切犯案動機仍待檢警進一步釐清。

據悉，案發時紀姓店長傷勢極為嚴重，現場血跡斑斑，已經趨近開腸破肚，倒地後已幾乎失去生命徵象，但林嫌仍持續持刀攻擊，刀刀見骨，研判林嫌砍殺紀男當下已失去理性。檢察官昨晚完成相驗程序，先確認死者身分，後續將擇期解剖，以進一步釐清確切死因。

林嫌犯案後遭警方開4槍擊中雙腿，戒護送醫治療，意識清楚，但仍無法製作筆錄，檢警將待其傷勢許可後，再進一步訊問，以釐清案發經過及犯案動機。警方將先詢問林嫌與紀姓店長妻子的筆錄。

據了解，案發的音樂教室位於新竹市三民路，由林嫌妻子娘家經營，後來由妹夫紀男擔任店長。雙方早在10年前因家族遺產分配及音樂教室經營權問題發生激烈爭執，自此兩家幾乎斷絕往來、多年未再互動。雙方多年累積的家族及經營權糾紛，可能是衝突導火線，但仍須待林嫌完成筆錄後，才能進一步確認犯案動機。警方正持續比對相關事證，釐清是否因此引發此次命案。

新竹地檢署今天表示，對死者及家屬深表遺憾，檢察長柯宜汾獲報後，立即指示專組主任、外勤檢察官及國民法官小組成員，與警方成立專案小組共同偵辦，並由專責檢察官會同法醫完成相驗，同步啟動犯罪被害人保護關懷機制，由犯罪被害人保護協會新竹分會提供家屬法律協助及心理輔導。地檢署強調，將徹查真相、釐清案情，依法嚴懲暴力犯行，以維護社會治安及公共安全。

國立<a href='/search/tagging/2/陽明交大' rel='陽明交大' data-rel='/2/177878' class='tag'><strong>陽明交大</strong></a>林姓教授昨下午涉嫌闖入新竹市一間樂器行狂砍擔任店長的紀姓連襟多刀致死，警方獲報開槍制伏陳男，並封鎖現場採證。記者王駿杰／攝影
國立陽明交大林姓教授昨下午涉嫌闖入新竹市一間樂器行狂砍擔任店長的紀姓連襟多刀致死，警方獲報開槍制伏陳男，並封鎖現場採證。記者王駿杰／攝影

國立陽明交大教授昨下午涉嫌闖入新竹市一間樂器行狂砍擔任店長的紀姓連襟多刀，警方獲報到場時，林男站在樂器行內，左手仍拿著藍波刀，警方短暫對峙後開槍制伏。記者王駿杰／翻攝
國立陽明交大教授昨下午涉嫌闖入新竹市一間樂器行狂砍擔任店長的紀姓連襟多刀，警方獲報到場時，林男站在樂器行內，左手仍拿著藍波刀，警方短暫對峙後開槍制伏。記者王駿杰／翻攝

陽明交大 新竹

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