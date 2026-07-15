橄欖油摻芥花油牟暴利 油商遭訴

融琦國際與源樂國際公司涉以芥花油混充進口橄欖油牟利，調查局查扣大量攙偽混油。圖／調查局提供

融琦國際與源樂國際公司涉以低價芥花油混充進口橄欖油，再貼上不實標示偽冒高檔義大利橄欖油出售，不法獲利三七六○萬元，北檢昨依食品安全衛生管理法起訴融琦負責人黃月雪、女兒李正琦、源樂負責人李尚融、司機傅世杰共四人，黃婦與兒子李尚融犯後態度惡劣，各求處五年以上重刑。

起訴指出，黃月雪丈夫過世後，與一雙兒女、司機傅世杰籌組混油集團，四人各自分工，二○一六年起透過源樂公司，向大統益及福壽實業公司購買大量芥花油，再向好市多購買西班牙初榨橄欖油，由李正琦在塑膠瓶上黏貼「原產地義大利」字樣標籤，由傅載往新北市深坑區倉庫分裝，以「每廿公升橄欖油混充五八○公升芥花油」比例，製成六百公升的調和油，以義大利進口百分百橄欖油名義銷售。

檢方調查，黃月雪、李尚融為使消費者深信調和油是義大利進口，二○二三、二○二四年刻意從義大利進口四五○瓶「蒙特樂橄欖油」，藉以取得食藥署食品相關產品輸入查驗申請書等文件，使消費者誤信購買產品確為「義大利橄欖油」，甚至以源樂公司名義，進口芥花油至融琦公司，避免消費者透過融琦公司進銷貨資料，抓包混油。

為遮人耳目，擔任行政會計工作的李正琦，在包裝上虛假記載營養標示，使產品換算的脂肪酸組成貼近食藥署台灣食品營養成分資料庫所驗出的橄欖油脂肪酸組成。