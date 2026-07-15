刀砍姻親 電機教授闖樂器行 砍死妹婿

陽明交大電機工程系林姓教授昨天下午持藍波刀闖入新竹市一間樂器行，狂砍四十八歲「連襟」紀姓店長卅多刀，警方派出多人圍捕，現場員警開槍制伏準備逃逸的林。圖／民眾提供

國立陽明交大電機工程系林姓教授昨天下午持藍波刀闖入新竹市一間樂器行，狂砍四十八歲「連襟」紀姓店長卅多刀，警方接獲樂器行店員報案趕抵，林情緒激動、準備逃跑，警連開四槍擊中他的雙腿。林遭壓制，送醫治療，無生命危險。紀因傷重，送醫不治，死因待檢方相驗釐清。

據了解，林妻、紀妻為姊妹，警方昨通知二人到案說明，卻對案情語多保留；兩家人疑因樂器行經營權或家族遺產起爭執，行凶原因待調查。

林（四十三歲）是台灣人，但擁有美國籍。林昨天進入樂器行，拿刀直接朝紀砍殺卅多刀，因事發突然，紀來不及反應，只能舉起雙手阻擋，他上半身、脖子、雙手都受重創。

警方昨下午三時接獲樂器行報案，大批荷槍實彈的員警趕至現場，有民眾拍到多名員警站在樂器行門外，林站在樂器行內，左手仍拿著藍波刀，警方見狀喝斥，要求「刀放下」、「丟旁邊」。

林疑似不從，還想逃跑，員警見狀朝林的腿部連開四槍，林中彈後，倒在樂器行門口台階不斷哀號，多名員警上前制伏。警方到場時，屋內尚有六名大人、四名小孩受困，幸未遭攻擊。

林雙腿中彈，無生命危險，但仍需在醫院醫治，尚未製作警詢筆錄。案發後，警方分別前往林妻、紀妻家中探訪，但兩人久不應門，兩人面對警方詢問，語帶保留。經側面了解，兩家人疑因樂器行經營權或家族遺產發生極大爭執。

林二○○五年從陽明交大前身交通大學畢業，前往美國密西根大學攻讀碩、博士，二○一○年獲得博士學位後，隨即回母校任教。林二○一七年獲得電機學院優良教學獎，不少學生認為林是「佛系」老師，對學生溫和親切，昨行凶殺人消息傳出後，許多師生震驚、不敢置信。

據悉，林獲得密西根大學電機工程博士後，專長在第三代太陽能電池、半導體元件物理與模擬、ＣＭＯＳ影像感測器元件與電路設計，都是時下最熱門的高科技領域；學生對他的評價是「是個不錯的教授，不會電人」、「脾氣真的很好」、「很佛，考試超簡單給分超高，上他的課隨便都拿Ａ＋」。