樂器行店長被砍倒臥血泊中…屋內6大4小共10人受困 警救人開轟陽明交大教授

竹市1處樂器行今天發生命案，43歲美國籍林男持刀攻擊連襟、紀姓店長致死，警方說，當時林男持刀與警對峙，屋內另有10人受困，依法使用警械制伏逮捕，全案依殺人罪嫌送辦。

新竹市警察局發布新聞資料表示，第二分局員警今天下午2時46分許接獲報案，指轄內三民路某店家有人持刀行凶，員警到場發現紀姓店長已倒臥血泊中，林男持刀與警方對峙。

警方指出，當時紀男需被搶救，屋內另有6名大人、4名小孩受困，可能有安全疑慮，在急迫狀態下，警方依法使用警械制止並逮捕林男。

警方表示，119救護人員隨後進入現場，發現紀男已失去生命跡象，林男則由警方戒護就醫。紀男遺體已被送至新竹市生命紀念園區，新竹檢方今晚已相驗完畢，但檢方尚未說明相關案情。

地方人士告訴中央社記者表示，林男為美國籍、為陽明交大大學教授，而紀男則在竹市經營樂器行，林男的妻子為紀男妻子的姊姊；警方指出，林男與紀男具姻親關係，行凶動機仍待調查，全案將依殺人罪嫌移送新竹地檢署偵辦。