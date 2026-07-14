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樂器行店長被砍倒臥血泊中…屋內6大4小共10人受困 警救人開轟陽明交大教授

中央社／ 新竹市14日電

竹市1處樂器行今天發生命案，43歲美國籍林男持刀攻擊連襟、紀姓店長致死，警方說，當時林男持刀與警對峙，屋內另有10人受困，依法使用警械制伏逮捕，全案依殺人罪嫌送辦。

新竹警察局發布新聞資料表示，第二分局員警今天下午2時46分許接獲報案，指轄內三民路某店家有人持刀行凶，員警到場發現紀姓店長已倒臥血泊中，林男持刀與警方對峙。

警方指出，當時紀男需被搶救，屋內另有6名大人、4名小孩受困，可能有安全疑慮，在急迫狀態下，警方依法使用警械制止並逮捕林男。

警方表示，119救護人員隨後進入現場，發現紀男已失去生命跡象，林男則由警方戒護就醫。紀男遺體已被送至新竹市生命紀念園區，新竹檢方今晚已相驗完畢，但檢方尚未說明相關案情。

地方人士告訴中央社記者表示，林男為美國籍、為陽明交大大學教授，而紀男則在竹市經營樂器行，林男的妻子為紀男妻子的姊姊；警方指出，林男與紀男具姻親關係，行凶動機仍待調查，全案將依殺人罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

國立陽明交大陳姓美籍教授昨下午涉嫌闖入新竹市一間樂器行狂砍擔任店長的紀姓連襟多刀致死，警方獲報開槍制伏陳男，並封鎖現場採證。聯合報記者王駿杰／攝影
國立陽明交大陳姓美籍教授昨下午涉嫌闖入新竹市一間樂器行狂砍擔任店長的紀姓連襟多刀致死，警方獲報開槍制伏陳男，並封鎖現場採證。聯合報記者王駿杰／攝影

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