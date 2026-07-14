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43歲大學教授刺死連襟店長…遭制伏腿中彈 陽明交大：配合調查
43歲美國籍林男今天在新竹市持刀攻擊其連襟、樂器行店長紀男致死，林男為陽明交通大學電機學院教授，研究專長為半導體等項目，陽明交大表示，將配合檢警調查。
新竹市警察局第二分局表示，下午近3時獲報，三民路一處樂器行疑發生殺人案，員警趕抵現場後，發現紀姓店長倒臥現場，林男持刀在場與警方對峙。
警方表示，員警為搶救紀男生命並控制現場危害，開槍4槍制伏林男，林男腿部中彈，隨後由警方戒護送醫，紀男死亡。
地方人士告訴中央社記者，林男為陽明交通大學電機學院教授，研究專長為半導體工程元件等項目；對此，陽明交大透過文字表示，針對竹市音樂教室發生重大刑事案件，校方對相關人員及家屬所承受的傷痛，表達深切關懷與遺憾。
陽明交大指出，目前正向警方查證相關內容，若有校內人士涉案，將支持檢警依法偵辦，並配合相關調查。
據了解，林男為美國籍，紀男則在新竹市經營樂器行，林男的妻子為紀男妻子的姊姊，但確切犯案原因及詳細案情，仍由警方進一步調查釐清。
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