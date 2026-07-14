43歲大學教授刺死連襟店長…遭制伏腿中彈 陽明交大：配合調查

國立陽明交大陳姓美籍教授昨下午涉嫌闖入新竹市一間樂器行狂砍擔任店長的紀姓連襟多刀致死，警方獲報開槍制伏陳男，並封鎖現場採證。聯合報記者王駿杰／攝影

43歲美國籍林男今天在新竹市持刀攻擊其連襟、樂器行店長紀男致死，林男為陽明交通大學電機學院教授，研究專長為半導體等項目，陽明交大表示，將配合檢警調查。

新竹市警察局第二分局表示，下午近3時獲報，三民路一處樂器行疑發生殺人案，員警趕抵現場後，發現紀姓店長倒臥現場，林男持刀在場與警方對峙。

警方表示，員警為搶救紀男生命並控制現場危害，開槍4槍制伏林男，林男腿部中彈，隨後由警方戒護送醫，紀男死亡。

地方人士告訴中央社記者，林男為陽明交通大學電機學院教授，研究專長為半導體工程元件等項目；對此，陽明交大透過文字表示，針對竹市音樂教室發生重大刑事案件，校方對相關人員及家屬所承受的傷痛，表達深切關懷與遺憾。

陽明交大指出，目前正向警方查證相關內容，若有校內人士涉案，將支持檢警依法偵辦，並配合相關調查。

據了解，林男為美國籍，紀男則在新竹市經營樂器行，林男的妻子為紀男妻子的姊姊，但確切犯案原因及詳細案情，仍由警方進一步調查釐清。