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闖樂器行砍死連襟老闆！ 陽明交大教授學歷驚人 專攻半導體曾獲教學獎

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闖樂器行砍死連襟老闆！ 陽明交大教授學歷驚人 專攻半導體曾獲教學獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

陽明交大林姓美籍教授今下午闖入新竹市三民路一家樂器行，持刀砍傷樂器行紀姓老闆，二人妻子為親姊妹，行凶者與受害者為姻親關係「連襟」。林姓教授學歷驚人，畢業自交通大學電子工程系，赴美國密西根學安納分校取得電機工程碩士、博士學位，返台後在母校擔任教授。

根據林姓教授的網站，43的林姓教授專長為半導體智慧製造、矽電子與光電元件之製程技術等，同時專長電腦科學資料探勘與機器學習，都屬於熱門科學領域。

他2005年獲得陽明交大前身交通大學電子工程學系學士學位，2007年、2010 年取得美國密西根大學安娜堡分校電機工程碩士及博士學位；他2005年至2010年期間，曾獲頒密西根大學安娜堡分校的拉克哈姆獎學金（Rackham Fellowship）；學生返國後，就獲得母校助理教授教職，2017年曾獲得交大電機學院「院優良教學獎」。

林今下午持刀砍殺紀姓男子20多刀致死，待檢方相驗死因；警方獲報後連開4槍才制伏他，林因中彈送醫治療，行凶動機尚待調查。

陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。圖／截自林姓教授個人網頁
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。圖／截自林姓教授個人網頁

陽明交大 殺人 命案 新竹 大學教授

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