颱風剛走姪子上門探視 小姑姑死亡多時「飄異味」、失智大姑姑伴屍

王姓男子今午到台北市士林區探視姑姑，發現屋中飄散異味，入室後驚見小姑姑倒臥家中，已明顯死亡，患有失智症的大姑姑則在旁不知所措、十分虛弱，警方獲報協助王的大姑姑送醫治療，並封鎖現場調查，初步排除有外力介入，將進一步相驗釐清死因。

台北市消防局表示，下午3時34分接獲警方轉通報，指士林區延平北路八段巷弄某民宅有民眾需要協助，救護人員到場發現現場有1名女子明顯死亡，另名女子送陽明醫院治療。

警方初步調查，32歲王姓男子今天下午1時許到死者家中探視，發現屋中飄出異味，入室查看後發現65歲小姑姑倒臥家中，已明顯死亡，80歲大姑姑則在旁不知所措。

據悉，王姓姊妹檔平時同居相依為命，靠姪子不定期送物資度日。王男稱上次探視是上周六（7月11日），當時還未有異狀，今午想說颱風剛過，前往探視姑姑，未料發生事故；由於大姑姑患有失智症，可能因此無法及時求助，今天被發現時，整個人十分虛弱，不知多久沒進食了，救護人員後續也將其送醫治療。

警方表示，員警獲報後封鎖現場採證，初步調查現場無打鬥痕跡，門窗無破壞痕跡，也無財物損失情形，死者確切死因等，仍有待釐清。

警方獲報協助王的大姑姑送醫治療，並封鎖現場調查，初步排除有外力介入，將進一步相驗釐清死因。圖／警方提供