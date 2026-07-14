闖樂器行砍店長10多刀…凶嫌傳為陽明交大教授 校方發聲明了

新竹市今天下午3時驚傳一起殺人命案，40多歲美國籍林姓男子不明原因持藍波刀闖入一間樂器行，狂砍40多歲紀姓男店長10多刀，警方接獲樂器行店員報案趕抵，林男正準備逃逸，對峙時警連開4槍，分別擊中林男雙腿，最終負傷就擒，受傷紀男則無生命跡象，警方目前於現場採證，並將受傷的林男戒護送醫，行兇原因待釐清。

據悉，林男傳出疑是陽明交大電機工程學系教授。對此，陽明交大稍早發聲明，指出針對今天發生的重大刑事案件，校方對於本案造成相關人員及家屬所承受的傷痛，表達深切關懷與遺憾。校方目前正在積極向警方查證相關新聞內容，若有校內涉案人士，將全力支持檢警依法偵辦，並將配合相關調查。

另外，紀男疑似是林男的妹夫，是本國籍人士，林男今天下午進入樂器行就直接持刀朝紀男砍殺10多刀，由於事發突然，紀男來不及反應，只能持雙手阻擋，因此上半身與雙手都受重創。

警方趕抵時，大聲嚇阻林男，但林男疑準備逃逸，雙方對峙時遭警方開槍制伏。警方正分批將樂器行與現場目擊者帶回，釐清案情，而林男因中彈，仍在醫院接受治療，尚未警詢製作筆錄。