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影／竹市驚傳殺人命案！外籍男闖樂器行狂砍店長多刀致死 警開4槍制伏

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市今天下午3時驚傳一起殺人命案，40多歲美國籍林姓男子不明原因持藍波刀闖入一間樂器行，狂砍40多歲紀姓男店長10多刀，警方接獲樂器行店員報案趕抵，林男正準備逃逸，對峙時警連開4槍，分別擊中林男雙腿，最終負傷就擒，受傷紀男則無生命跡象，警方目前於現場採證，並將林男戒護送醫，行兇原因待釐清。

據悉，林男是北部某國立大學教授，紀男疑似是林男的妹夫，是本國籍人士，林男今天下午進入樂器行就直接持刀朝紀男砍殺10多刀，由於事發突然，紀男來不及反應，只能持雙手阻擋，因此上半身與雙手都受重創。

警方趕抵時，大聲嚇阻林男，但林男疑準備逃逸，雙方對峙時遭警方開槍制伏。目前警方已將現場封鎖，由於現場混亂，警方正分批將樂器行與現場目擊者帶回，釐清案情。

這起案件對峙時，警方開槍的槍聲也驚動一旁民眾，有民眾持手機錄影上傳threads，有網友留言回應「超可怕，剛剛有看到」。

新竹市今天驚傳殺人命案，警方已封鎖案發的樂器行現場。記者王駿杰／攝影
新竹市今天驚傳殺人命案，警方已封鎖案發的樂器行現場。記者王駿杰／攝影

新竹 命案 殺人

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