影／刑事局破摩鐵製毒場...歹徒開車衝撞警車遭轟8槍 逃逸後落網

刑事局中部打擊犯罪中心去年獲報，雲林地區有歹徒利用汽車旅館，作為「依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）」的製造、分裝場，檢警在去年底時首度收網時，丁姓主嫌為脫罪，駕車狂飆衝撞執勤人員，警方連轟8槍制止，但丁仍趁隙逃逸，僅查獲丁男胞弟與林女，警方二度掌握丁男行蹤後，隔兩天再收網，將丁男查緝到案，查獲喪屍煙彈等市價約300萬元的成品、半成品，檢方聲押3人獲准，近日偵結依毒品等罪起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心六隊在去年2月接獲情資，指稱有製毒集團在雲林一帶流竄，隨即報請雲林地方檢察署檢察官林穎慶指揮，會同嘉義縣水上警分局、台南市永康警分局組成專案小組追查，鎖定以丁姓男子（34歲）為首的毒品犯罪集團。

經深入追查，該集團租用雲林縣東勢鄉的一間汽車旅館的多間客房，將製毒、分裝及交易據點刻意分散，以規避查緝。專案小組在去年11月19日持搜索票前往突擊，當場逮捕丁男胞弟（30歲）、林姓女子（27歲），丁姓男子察覺警方行動，悍然駕車企圖逃逸，瘋狂衝撞現場人員與車輛。為保障員警及周邊民眾安全，警方現場果斷開槍射擊8槍制止，但丁男仍趁隙猛踩油門高速逃離現場。

警方隔兩天後，發動第二波攻堅，順利將逃亡的丁男歸案，全案3人落網，另外起獲的毒品市價約300萬元，包括依托咪酯原料15罐（重713.55克）、喪屍煙彈73顆、毒品咖啡包396包、彩虹煙378根，以及安非他命、愷他命、偽造車牌2面與現金10萬2000元等證物。

全案移送雲林地檢署後，檢方聲押丁姓兄弟等3人獲准，近日已由檢察官偵結，依毒品等罪起訴。

刑事局強調，新興毒品嚴重危害國人健康與社會治安，警方將持續貫徹政府對毒品「零容忍」的堅定態度，強力掃蕩、精準溯源斷根，呼籲民眾切勿以身試法。

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刑事局中打去年前往雲林縣一間汽車旅館查緝，丁姓男子開車衝撞，警方開8槍制止，但丁男逃脫，隔二日落網，全案查扣喪屍煙彈等市價300萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打去年前往雲林縣一間汽車旅館查緝，丁姓男子開車衝撞，警方開8槍制止，但丁男逃脫，隔二日落網。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打去年前往雲林縣一間汽車旅館查緝，丁姓男子開車衝撞，警方開8槍制止，但丁男逃脫，隔二日落網。記者陳宏睿／翻攝