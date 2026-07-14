台東女性藥癮個案增加 近半曾有藥癮伴侶 毒品接觸年齡呈年輕化趨勢

台東毒品防制出現新挑戰，女性藥癮服務個案近年受到關注，且相關資料顯示，毒品接觸年齡有下降趨勢。衛生局表示，女性藥癮者除面臨戒治問題，往往還同時承受家庭、親職、經濟及心理壓力，因此今年推動「微光女力・復元同行不孤毒」女性藥癮者復元一站式服務方案，整合縣內各項資源，協助個案重建生活、回歸社會。

衛生局指出，依據縣毒品危害防制中心統計資料，女性個案約占整體服務對象15%至18%，其中以41歲至50歲族群為主，近半數曾有藥癮伴侶經驗。衛生局表示，今年女性服務個案較往年增加，顯示女性藥癮問題需要更符合性別需求的支持與陪伴。

近年相關資料顯示，毒品接觸族群有年輕化趨勢，毒品防制工作除了戒治，也需強化早期發現與介入。女性藥癮者常同時面臨親密關係、家庭照顧、親職壓力及社會汙名等挑戰，因此復元不只是停止使用毒品，更包含重建自我價值、修復家庭關係及重新融入社會。

衛生局表示，今年推動的「微光女力」方案，以「性別敏感」、「創傷知情」及「優勢觀點」為核心，整合醫療、社政、婦幼、勞政及民間團體等資源，並串聯縣內16鄉鎮市衛生所及縣民服務中心，建立更貼近地方需求的支持網絡，讓有需求的女性能在生活圈內獲得協助。

服務內容涵蓋藥癮醫療戒治、心理健康與情緒支持、就業培力、自我探索、生活技能訓練、法律諮詢，以及母嬰與家庭支持等，由個案管理機制依需求提供資源評估、轉介及後續追蹤，降低求助門檻。

衛生局強調，藥癮復元需要長期陪伴與社會支持，期盼透過跨網絡合作，讓更多女性勇敢求助，在理解與接納中重新建立穩定生活。若本人或親友有藥物濫用或成癮困擾，可撥打24小時免付費毒品危害防制諮詢專線0800-770-885尋求協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885