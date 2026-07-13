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竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年6月
新竹地方法院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，今天下午4時宣判。新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪；豐邑機構董事長劉樹居涉違反建築術成規及違法復工等，判處3年6月。全案可上訴。
檢方起訴指出，楊文科涉嫌在建案停工後介入協調復工事宜，未善盡監督責任，依貪汙治罪條例圖利等罪嫌起訴，並建請法院判處10年徒刑；楊文科否認犯行，強調全案均依法行政，主張無罪。
劉樹居則被控涉違背建築術成規致生公共危險、業務登載不實及違反建築法第93條違法復工等罪，檢方建請判刑5年6月。
案件起於竹北市豐邑機構「豐采520」建案施工期間多次發生坍塌，其中2023年4月27日發生特斯拉轎車掉入坑洞事件，引發社會高度關注。
檢方調查指出，「豐采520」施工期間，工地內外陸續發生坍塌事故，施工過程涉及擋土設施設計變更、地質改良樁減量等情形，疑有降低工程成本、影響施工安全之虞，並進一步追查官商間是否涉及不法介入。
新竹地檢署於2024年7月依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，起訴楊文科、時任新竹縣政府工務處長江良淵、豐邑機構創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等12人。檢方並建請判處楊文科10年、江良淵12年、劉樹居5年6月、邱崇喆5年10月徒刑。
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