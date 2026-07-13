竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年6月

惡保母劉若琳虐死1歲男童「剴剴」二審判刑18年，案件上訴三審，她另涉縱容林姓幼童以奶嘴繩彈蔡姓幼童被訴，台北地院今傳喚林姓幼童父母作證。林父證稱，劉若琳不應讓所照顧的小孩受傷，林母說，曾因帶孩子的事和劉若琳爭執，並憤而退出群組。

2026-07-13 12:44