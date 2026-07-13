快訊

王鴻薇亮牌了！卓榮泰曾幫林飛帆喬貸款？法官要傳司機「子豪」作證

下班帶傘！10縣市豪大雨特報 一路下到晚上

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年半

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年6月

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹地方法院審理竹北天坑案」，全案歷經1年多審理，今天下午4時宣判。新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪；豐邑機構董事長劉樹居涉違反建築術成規及違法復工等，判處3年6月。全案可上訴。

檢方起訴指出，楊文科涉嫌在建案停工後介入協調復工事宜，未善盡監督責任，依貪汙治罪條例圖利等罪嫌起訴，並建請法院判處10年徒刑；楊文科否認犯行，強調全案均依法行政，主張無罪。

劉樹居則被控涉違背建築術成規致生公共危險、業務登載不實及違反建築法第93條違法復工等罪，檢方建請判刑5年6月。

案件起於竹北市豐邑機構「豐采520」建案施工期間多次發生坍塌，其中2023年4月27日發生特斯拉轎車掉入坑洞事件，引發社會高度關注。

檢方調查指出，「豐采520」施工期間，工地內外陸續發生坍塌事故，施工過程涉及擋土設施設計變更、地質改良樁減量等情形，疑有降低工程成本、影響施工安全之虞，並進一步追查官商間是否涉及不法介入。

新竹地檢署於2024年7月依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，起訴楊文科、時任新竹縣政府工務處長江良淵、豐邑機構創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等12人。檢方並建請判處楊文科10年、江良淵12年、劉樹居5年6月、邱崇喆5年10月徒刑。

新竹地院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，今天下午4時宣判。聯合報系資料照
新竹地院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，今天下午4時宣判。聯合報系資料照

天坑 楊文科 竹北

延伸閱讀

特斯拉掉坑掀關注 竹北天坑案今下午宣判…楊文科迎關鍵判決

獨／竹北天坑案建案現況曝光...3房近4000萬 交屋關鍵卡在使用執照核發

課長涉貪羈押獲釋 爭取復職二度告贏中油討回百萬欠薪

偷拍狼落網用AI寫悔過書 下指令「悔過一點」檢方認態度不佳求判重刑

相關新聞

影／內埔飛車搶婦警15小時破案 花光3千贓款躲友人處落網

屏東縣內埔鄉昨12日一早7時光天化日下發生飛車搶劫案，40多歲林男從後方搶走50多歲李姓婦人包包，李女重摔跌落在地受傷，警方組專案小組鎖定搶嫌林男，昨晚10時許在林男朋友租屋處將林男拘提到案，警詢後將林男依強盜罪移送檢方偵辦。

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年6月

新竹地方法院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，今天下午4時宣判。新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪；豐邑機構董事長劉樹居涉違反建築術成規及違法復工等，判處3年6月。全案可上訴。

影／機電維修工住家藏改造長短槍 被逮認改槍稱要打獵

機電維修工王姓男子涉嫌在新竹縣住處改造槍枝，台北市警方接獲情資前往搜索逮捕他，查獲改造槍枝1把、改造空氣長槍1把，他稱改槍準備用於打獵，警詢後依槍砲罪嫌移送，清查是否涉其他不法。

毒犯搭車與警爆推擠釀傷 妨害公務、吸毒罪送辦下場曝

林姓男子去年搭乘友人汽車遭遇員警攔檢，因自身吸毒及友人通緝在案，將員警推出車外拒檢，導致王姓警員全身多處受擦挫傷，士林地檢署檢察官清查後，針對林涉案部分偵結分別依妨害公務罪嫌起訴、吸毒罪嫌緩起訴。

影／酒後聊兩話題掀口角 美籍男揍傷法籍男被送辦

台北華山文創園區某咖啡館夜間售酒，昨晚卻有兩名外籍男子飲酒後因談及種族、政治議題，一言不合發生衝突，其中法國籍男子遭美國籍男子毆打成傷，警方介入後傷者提告傷害罪，警詢後將美籍男子送辦。

虐死剴剴惡保母劉若琳另涉虐童 家屬作證：吵架後憤而退出群組

惡保母劉若琳虐死1歲男童「剴剴」二審判刑18年，案件上訴三審，她另涉縱容林姓幼童以奶嘴繩彈蔡姓幼童被訴，台北地院今傳喚林姓幼童父母作證。林父證稱，劉若琳不應讓所照顧的小孩受傷，林母說，曾因帶孩子的事和劉若琳爭執，並憤而退出群組。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。