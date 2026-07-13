聽新聞
0:00 / 0:00
影／機電維修工住家藏改造長短槍 被逮認改槍稱要打獵
機電維修工王姓男子涉嫌在新竹縣住處改造槍枝，台北市警方接獲情資前往搜索逮捕他，查獲改造槍枝1把、改造空氣長槍1把，他稱改槍準備用於打獵，警詢後依槍砲罪嫌移送，清查是否涉其他不法。
警方調查，45歲王姓男子從事機電維修，在竹縣寶山鄉住處分別利用釘槍及空氣槍，改造成具殺傷力槍枝；北市大安警分局、敦化南路派出所接獲情資蒐證，上月23日前往搜索逮捕他，查扣改造槍枝1把、改造空氣長槍1把、9毫米鋼珠1批、紅點校準器1組及砂輪機、電鑽等工具。
他稱，對改槍有興趣，準備用來打獵，未曾用於犯案。警方鑑驗扣案改造槍枝結構完整、擊發功能正常，具有殺傷力，扣案改造空氣長槍經動力擊發測試，亦具殺傷力，詢後移送他，追查槍枝是否流出及涉不法案件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。