影／機電維修工住家藏改造長短槍 被逮認改槍稱要打獵

機電維修工王姓男子涉嫌在新竹縣住處改造槍枝，台北市警方接獲情資前往搜索逮捕他，查獲改造槍枝1把、改造空氣長槍1把，他稱改槍準備用於打獵，警詢後依槍砲罪嫌移送，清查是否涉其他不法。

警方調查，45歲王姓男子從事機電維修，在竹縣寶山鄉住處分別利用釘槍及空氣槍，改造成具殺傷力槍枝；北市大安警分局、敦化南路派出所接獲情資蒐證，上月23日前往搜索逮捕他，查扣改造槍枝1把、改造空氣長槍1把、9毫米鋼珠1批、紅點校準器1組及砂輪機、電鑽等工具。

他稱，對改槍有興趣，準備用來打獵，未曾用於犯案。警方鑑驗扣案改造槍枝結構完整、擊發功能正常，具有殺傷力，扣案改造空氣長槍經動力擊發測試，亦具殺傷力，詢後移送他，追查槍枝是否流出及涉不法案件。