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影／機電維修工住家藏改造長短槍 被逮認改槍稱要打獵

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

機電維修工王姓男子涉嫌在新竹縣住處改造槍枝台北市警方接獲情資前往搜索逮捕他，查獲改造槍枝1把、改造空氣長槍1把，他稱改槍準備用於打獵，警詢後依槍砲罪嫌移送，清查是否涉其他不法。

警方調查，45歲王姓男子從事機電維修，在竹縣寶山鄉住處分別利用釘槍及空氣槍，改造成具殺傷力槍枝；北市大安警分局、敦化南路派出所接獲情資蒐證，上月23日前往搜索逮捕他，查扣改造槍枝1把、改造空氣長槍1把、9毫米鋼珠1批、紅點校準器1組及砂輪機、電鑽等工具。

他稱，對改槍有興趣，準備用來打獵，未曾用於犯案。警方鑑驗扣案改造槍枝結構完整、擊發功能正常，具有殺傷力，扣案改造空氣長槍經動力擊發測試，亦具殺傷力，詢後移送他，追查槍枝是否流出及涉不法案件。

機電維修工王姓男子涉嫌在新竹縣住處改造槍枝，台北市警方前往搜索逮捕他，查獲改造槍枝1把、改造空氣長槍1把。記者李奕昕／翻攝
機電維修工王姓男子涉嫌在新竹縣住處改造槍枝，台北市警方前往搜索逮捕他，查獲改造槍枝1把、改造空氣長槍1把。記者李奕昕／翻攝

新竹縣 台北市 槍枝

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