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影／內埔飛車搶婦警15小時破案 花光3千贓款躲友人處落網

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉昨12日一早7時光天化日下發生飛車搶劫案，40多歲林男從後方搶走50多歲李姓婦人包包，李女重摔跌落在地受傷，警方組專案小組鎖定搶嫌林男，昨晚10時許在林男朋友租屋處將林男拘提到案，警詢後將林男依強盜罪移送檢方偵辦。

真是太可怕了！光天化日之下，50多歲李姓婦人昨天一早7時許在內埔鄉學文路時，突然遭飛車搶劫，嫌犯林男隨機犯案，趁著李姓婦人獨自走在街上時，從後方下手搶走李婦的包包。

林男得手後，將包包內的現金約3000多元花用殆盡，包包沿路丟棄，林男騎的機車是偷來的贓車，警方調閱監視器鎖定林男行蹤，發現林男得手後往內埔鄉龍泉地區一帶逃逸，龍泉派出所長因為轄區相當熟悉，發現林男逃逸到轄區得租屋處所，一間一間詢問後，鎖定林男蹤跡後，直搗林男友人租屋處，將林男拘提到案。

據了解，林男居無定所，才剛從離開上一個租屋處，是轄區治安顧慮人口。警方今詢問後將林男依強盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方昨天晚間10時許鎖定林男行蹤，將林男拘提到案。圖／警方提供
警方昨天晚間10時許鎖定林男行蹤，將林男拘提到案。圖／警方提供

林男飛車搶劫，害李姓婦人重摔跌落在地。圖／警方提供
林男飛車搶劫，害李姓婦人重摔跌落在地。圖／警方提供

林男飛車搶劫，害李姓婦人重摔跌落在地。圖／警方提供
林男飛車搶劫，害李姓婦人重摔跌落在地。圖／警方提供

警方昨天晚間10時許鎖定林男行蹤，將林男拘提到案。圖／警方提供
警方昨天晚間10時許鎖定林男行蹤，將林男拘提到案。圖／警方提供

贓款 強盜 搶劫 警察 屏東

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