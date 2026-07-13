虐死剴剴惡保母劉若琳另涉虐童 家屬作證：吵架後憤而退出群組

惡保母劉若琳虐死1歲男童「剴剴」二審判刑18年，案件上訴三審，她另涉縱容林姓幼童以奶嘴繩彈蔡姓幼童被訴，台北地院今傳喚林姓幼童父母作證。林父證稱，劉若琳不應讓所照顧的小孩受傷，林母說，曾因帶孩子的事和劉若琳爭執，並憤而退出群組。

檢方起訴，劉彩萱2023年托育6個月大的潘姓幼童，劉若琳經由兒福聯盟媒介照顧剛出生的蔡姓幼童，姊妹倆常互相支援。

劉彩萱、劉若琳2023年9月將潘童雙腳張開，使潘童的一腳跨站於椅子上，另一腳蹲馬步站於地上，讓潘童「上不去下不來」，潘童轉頭伸手求助時，2姊妹置之不理，此外，劉彩萱照顧潘童時未勤更換尿布，造成潘童肛門紅腫、水泡破皮。

劉若琳同時照顧蔡童、林童，任由7個月大的林童抓4、5個月大蔡童身上的奶嘴彈蔡，蔡被彈奶嘴哭鬧，劉若琳未制止，還持續以手機拍下影片。

合議庭今傳喚林童父母隔離作證，林父稱，兒子滿月後就交給劉若琳照顧，3萬元保母費是他住台南的父親付費，「剴剴案」發生後認為事情不單純，將小孩帶回家，現在住在台南念幼稚園。

林父說，他父親是孩子的主要照顧人，曾在群組看過劉若琳傳小孩以奶嘴繩彈蔡姓幼童的影片，表示小孩長大了、很調皮，但他有和父親表示小孩這樣子會造成別人小孩的傷害，父親認為只是一般的打鬧而已。

林父證稱，對於小孩欺負其他的小孩，認為自己也該負責任，但承認沒有看過自己小孩與劉若琳帶的其也小孩互動情形，並證稱小孩吃奶嘴到1歲半，將孩子帶回家後，就沒有看過有抓奶嘴繩的習慣。

林母證稱，因發現劉彩萱、劉若琳姊妹的行為不好，但無法與她們溝通，和她們吵架之後憤而退出聯繫群組，林母並證實，曾經傳訊息給劉若琳稱不怕劉彩萱、劉若琳虐待小孩，這樣剛好可以帶去看醫生等。

劉若琳的律師表示，劉若琳會將小孩的生活動態傳給家屬，一有動態就趕緊紀錄，還以文字解釋小孩有多麼調皮、長大了等，律師表示，劉若琳將小孩照片、影片傳給家屬，都是保母合理的反應。