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毒蟲颱風天偷鋁門窗還毒駕 警據報半小時就攔到車逮獲人
巴威颱風襲台期間，新北市新店區仍傳出竊案。新店警分局青潭派出所11日下午4時許接獲民眾報案，指北宜路三段一處住家鋁門窗遭竊，警方調閱相關資料後，迅速掌握犯嫌特徵、涉案車輛及逃逸方向，並於案發後30分鐘內查獲36歲鄭姓男子。
新店分局表示，員警在北宜路三段17.6公里處發現鄭男駕駛涉案小客車，示意停車受檢時，鄭男加速逃逸，過程中擦撞山壁後停靠路旁。員警隨即上前控制，並在現場查獲螺絲起子、手套等犯案工具。
警方指出，鄭男當時神情緊張、語無倫次，且有呆滯情形，經採集唾液做毒品快篩，結果對第三級毒品愷他命呈陽性反應，警方依法舉發毒駕並查扣車輛。
新店分局表示，鄭男涉嫌竊盜及公共危險等罪嫌，全案依法移送台北地檢署偵辦。警方強調，颱風期間仍會持續維護治安及交通安全，對趁災害期間犯案或毒駕等行為，將依法查辦。
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