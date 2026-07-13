毒蟲颱風天偷鋁門窗還毒駕 警據報半小時就攔到車逮獲人

19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，想要載女朋友出去玩；當他11時許開車行經台南市安南區樂活街與郡安路六段口時闖紅燈，被巡邏員警發現，上前攔查，黃開車想要逃跑卻自撞路邊電桿，動彈不得，被警方逮捕，確認又是毒駕。

2026-07-13 09:42