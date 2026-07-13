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毒駕三寶爸擁6透天沒錢繳罰單 行政執行署一查全是「借名登記」准分期

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓男子2023年間因毒駕遭警方攔查，續累計多項交通罰單與稅費共欠款22萬餘元，行政執行署高雄分署準備執行時，發現陳男名下有6棟房產，原本要查封拍賣，結果陳男卻窮，追問才知房產只是借名登記，執行官查證屬實，同意陳男分期繳款，還協助轉介至戒癮治療，盼能協助陳男走出毒駕泥淖。

陳男2023年間因毒駕挨罰12萬元，駕照也被吊銷，還滯欠其他交通罰單與稅費共22萬餘元，案件移送到高雄分署執行，執行官清查陳男財產，發現登記在其名下的不動產數量極多，光是透天厝就有6棟，書記官先行擇定仁武一戶大樓辦理查封登記。

陳男名下透天被查封，日前現身行政執行署高雄分署喊冤，稱他名下雖有6棟透天厝，但其實全數是家人從事代書業務時，以「借名登記」方式掛在他名下，他本人實際上是無產階級且處於失業狀態。

陳男供稱，他因毒駕導致駕照被吊銷後，求職屢屢碰壁，生活陷入困頓，家中還有三名年幼子女待養，希望執行署能給予分期繳納的機會，讓他能重新考取駕照，回歸職場養家糊口。

執行人員經實地核查，確認陳男名下多數房產皆設定有高額抵押，即便拍賣變現價值相當有限。在評估其困境後，報經執行官核准，同意讓陳男辦理分期繳納，待清償所有款項後再塗銷房產查封登記。

除了給予經濟上的緩衝，執行人員更主動轉介酒癮戒治資源，盼能協助陳男走出毒駕泥淖，扛起照顧家庭的責任。

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執行官同意讓陳男辦理分期繳納，待清償所有款項後再塗銷房產查封登記。圖／行政執行署高雄分署提供
執行官同意讓陳男辦理分期繳納，待清償所有款項後再塗銷房產查封登記。圖／行政執行署高雄分署提供

毒駕 透天 高雄 駕照

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