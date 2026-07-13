快訊

簡立峰專欄／AI變成戰略物資 Anthropic禁令掀地緣角力

11號颱風海神生成 最新路徑、影響出爐

曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所反成死亡陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

影／19歲男毒駕上路還想載女友出遊 見南警攔查自撞遭逮

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，想要載女朋友出去玩；當他11時許開車行經台南市安南區樂活街與郡安路六段口時闖紅燈，被巡邏員警發現，上前攔查，黃開車想要逃跑卻自撞路邊電桿，動彈不得，被警方逮捕，確認又是毒駕

轄區第三警分局海南派出所巡佐陳振桔與警員施同和昨天上午執行巡邏勤務，發現黃闖紅燈，上前要攔車；黃見警方攔查，心虛想要逃跑，一轉彎就擦撞路旁電桿，動彈不得；警方上前打開車門，發現車內散發疑似毒品氣味，立即將黃壓制逮捕。

警方對黃施以唾液篩檢，確認呈陽性反應，並在車內查獲疑似第三級毒品愷他命1包（毛重約0.2公克）及K盤1個，將黃帶回派出所；首先依道路交通管理處罰條例開單、吊扣黃的朋友車牌及移置保管車輛，依程序完成相關蒐證，將相關檢體送驗。

據了解，黃目前已沒有在讀書，從事服務業，前晚吸毒後，昨天上午還借開朋友的車，準備找女朋友帶她出去玩，完全不顧女友、自己與其他用路人的安全；警方詢問後，將黃依毒品及公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦，另將溯源追查黃的毒品來源。

分局呼籲，毒品不僅危害個人身心健康，更可能影響駕駛人判斷力及反應能力，毒後駕車行為易造成交通事故，危及自身及其他用路人安全；警方將持續強化查緝毒品犯罪及取締毒駕勤務，落實執法作為，維護社會治安及交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子見警方攔查，心虛想要逃跑，一轉彎就擦撞路旁電桿，動彈不得，警方確認又是毒駕。圖／讀者提供
黃姓男子見警方攔查，心虛想要逃跑，一轉彎就擦撞路旁電桿，動彈不得，警方確認又是毒駕。圖／讀者提供

19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，要載女朋友出去玩，毒駕被警方逮捕。圖／讀者提供
19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，要載女朋友出去玩，毒駕被警方逮捕。圖／讀者提供

19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，要載女朋友出去玩，毒駕被警方逮捕。圖／讀者提供
19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，要載女朋友出去玩，毒駕被警方逮捕。圖／讀者提供

黃姓男子見警方攔查，心虛想要逃跑，一轉彎就擦撞路旁電桿，動彈不得，警方確認又是毒駕。圖／讀者提供
黃姓男子見警方攔查，心虛想要逃跑，一轉彎就擦撞路旁電桿，動彈不得，警方確認又是毒駕。圖／讀者提供

毒駕 毒品 朋友 台南

延伸閱讀

新北醉男開瓦斯、潑汽油揚言縱火 警壓制送辦

影／台中警破獲喪屍煙彈分裝場 藥頭擁槍睡夢中驚哭喊「做什麼？」

彰化小情侶旅館留血跡金飾雙雙命喪黃金海岸 家屬求死亡真相

泰男女半裸倒斃車內！疑車震後熟睡未熄火 一氧化碳中毒釀禍

相關新聞

影／台中警破獲喪屍煙彈分裝場 藥頭擁槍睡夢中驚哭喊「做什麼？」

台中市警察局刑事警察大隊偵五隊接獲民眾檢舉，毒品藥頭27歲周姓男子吸食依托咪酯毒品成癮並經營毒品分裝場販毒牟利，為避免毒品交易被黑吃黑而擁槍自重，警方經數月調查、跟監及蒐證，去年6月到嫌犯住處攻堅破門時，周男正在睡夢中驚醒哭喊「做什麼？」警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及販賣第二級毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前將他提起公訴。

影／19歲男毒駕上路還想載女友出遊 見南警攔查自撞遭逮

19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，想要載女朋友出去玩；當他11時許開車行經台南市安南區樂活街與郡安路六段口時闖紅燈，被巡邏員警發現，上前攔查，黃開車想要逃跑卻自撞路邊電桿，動彈不得，被警方逮捕，確認又是毒駕。

與警員口角 小隊長拍槍套涉恐嚇

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊一名小隊長，被控在辦公室與一名警員起口角時，當民眾及其他員警面前出手拍自己槍套，作勢摸槍托稱「想開槍」，警員已提出恐嚇告訴及職場霸凌申訴。國道警方昨表示，事後小隊長向警員道歉，將依法查明事實妥適處理。

訴訟聲請限制登記 防房產變賣

高雄市已故呂姓夫婦的子女因遺產糾紛訴訟，期間次子出售繼承的房產引起爭執。律師表示，指定繼承人可能變賣房產脫產，建議其他繼承人若認為權益受損，提民事訴訟後向地政事務所聲請「限制登記」，讓買家知道房產於訴訟中，無法主張不知情，法院可塗銷買賣。

遺產糾紛 獨吞房產變賣 贈妻脫產無效

高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，依法給予其他三名子女特留分補償，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子三七○萬元。高雄家事法院認定次子透過贈與脫產，應回復特留分，判決撤銷贈與，給付手足三人各二三二萬餘元；可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。