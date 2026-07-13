影／19歲男毒駕上路還想載女友出遊 見南警攔查自撞遭逮

19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，想要載女朋友出去玩；當他11時許開車行經台南市安南區樂活街與郡安路六段口時闖紅燈，被巡邏員警發現，上前攔查，黃開車想要逃跑卻自撞路邊電桿，動彈不得，被警方逮捕，確認又是毒駕。

轄區第三警分局海南派出所巡佐陳振桔與警員施同和昨天上午執行巡邏勤務，發現黃闖紅燈，上前要攔車；黃見警方攔查，心虛想要逃跑，一轉彎就擦撞路旁電桿，動彈不得；警方上前打開車門，發現車內散發疑似毒品氣味，立即將黃壓制逮捕。

警方對黃施以唾液篩檢，確認呈陽性反應，並在車內查獲疑似第三級毒品愷他命1包（毛重約0.2公克）及K盤1個，將黃帶回派出所；首先依道路交通管理處罰條例開單、吊扣黃的朋友車牌及移置保管車輛，依程序完成相關蒐證，將相關檢體送驗。

據了解，黃目前已沒有在讀書，從事服務業，前晚吸毒後，昨天上午還借開朋友的車，準備找女朋友帶她出去玩，完全不顧女友、自己與其他用路人的安全；警方詢問後，將黃依毒品及公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦，另將溯源追查黃的毒品來源。

分局呼籲，毒品不僅危害個人身心健康，更可能影響駕駛人判斷力及反應能力，毒後駕車行為易造成交通事故，危及自身及其他用路人安全；警方將持續強化查緝毒品犯罪及取締毒駕勤務，落實執法作為，維護社會治安及交通安全。

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黃姓男子見警方攔查，心虛想要逃跑，一轉彎就擦撞路旁電桿，動彈不得，警方確認又是毒駕。圖／讀者提供

19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，要載女朋友出去玩，毒駕被警方逮捕。圖／讀者提供

19歲黃姓男子前天晚間與朋友一起吸毒作樂，昨天早上還開著向朋友借來的車，要載女朋友出去玩，毒駕被警方逮捕。圖／讀者提供