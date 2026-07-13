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訴訟聲請限制登記 防房產變賣

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄市已故呂姓夫婦的子女因遺產糾紛訴訟，期間次子出售繼承的房產引起爭執。律師表示，指定繼承人可能變賣房產脫產，建議其他繼承人若認為權益受損，提民事訴訟後向地政事務所聲請「限制登記」，讓買家知道房產於訴訟中，無法主張不知情，法院可塗銷買賣。

律師黃英彥指出，將房產留給指定子女的「偏心遺囑」屢見不鮮，指定繼承人持遺囑到地政事務所辦理過戶，不需兄弟姊妹簽字同意，完成後地政單位會發函給手足，常見手足收到公文才發現父母留有遺囑，雖能主張特留分扣減權，但往往為時已晚。

他表示，買家不知房產有遺產爭議，即便指定繼承人的手足訴請回復特留分，也無法將房產回復到其他繼承人名下，只能就遺產範圍計算價值，以現金補償其他繼承人的特留分。

他說，若繼承人收到地政事務所公文，發現雙親房產已過戶，可立刻提起民事訴訟，拿起訴狀繕本前往地政事務所申請限制登記。

他說，雖不能像假扣押直接凍結、禁止房產過戶，但買家調閱謄本會看到房產於訴訟中，即便成交，到法院無法主張自己是不知情的「善意第三人」，法院審理可塗銷買賣。

對於本案次子贈與款項給妻子，黃英彥說，金錢具混同性，即使妻子稱已借錢給人或花掉，法律上仍屬「種類之債」，次子夫婦須償還該款項。

遺產 房產 高雄市

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