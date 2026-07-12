越籍男吸到嗨報警「有人要抓我」 新莊警衝現場破毒品分裝場立逮3人

新北市30歲越南籍阮男昨天中午突然報警稱「有人要抓我」，新莊警趕抵發現阮男精神恍惚屋內還散發毒品惡臭，經進入查緝發現竟是毒品分裝場，起出416包毒咖啡包及安非他命、K他命等毒品，逮捕阮男及其妻子、杜男3人，詢後依毒品罪嫌送辦。

新莊分局光華派出所警員昨天中午接獲報案，稱四維路一處民宅有糾紛案件，警員立刻前往現場，發現報案的越南籍阮姓男子疑似吸毒後精神恍惚情緒激動，屋內還散發濃厚的毒品惡臭，警員立即進入屋內查看，當場查獲416包毒品咖啡包、卡西酮粉末、安非他命、K他命、封膜機、分裝器具、空夾鏈袋、大量全新包裝袋及手機、平板等關鍵證物。逮捕

警方立即將阮男逮捕、並將屋內阮男26歲越籍阮姓妻子（經查為失聯移工）、24歲越籍杜姓男子逮捕，警方調查，阮男承租這間民宅做為毒品分裝場，現場各種分裝工具齊全，懷疑3人進行分裝、販毒，但3人均不願承認毒品是誰的，警方詢後依毒品罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦，並將持續向上溯源。

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阮男赤裸上身蹲在地上等待警方搜查。記者黃子騰／翻攝