嘉義颱風夜照抓毒駕 2男吸「喪屍菸彈」騎車遭羈押

嘉義地檢署執法未因風雨停歇，巴威颱風侵台期間針對2起毒駕公共危險案件，認定李姓、林姓男子涉嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。其中林男近2年已有2次毒駕前科，仍再度吸毒騎車上路，檢方展現颱風期間打擊毒駕、守護用路安全的決心。

嘉檢表示，兩案均發生於巴威颱風侵台期間，檢察官於7月11日偵辦後，認定李姓、林姓2名被告涉嫌違反刑法不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，依法向嘉義地方法院聲請預防性羈押，均獲法院裁准。

檢方表示，李男於7月8日涉嫌施用第一級毒品海洛因、依托咪酯及第二級毒品甲基安非他命，於7月10日晚間10時10分許騎乘重機車行經嘉義市中興路時，因行車搖晃不穩遭警方攔查；林男則於7月10日涉嫌施用第一級毒品依托咪酯及第二級毒品甲基安非他命，同日晚間8時35分許騎車行經嘉義市世賢路二段，也因偏離車道、行車異常遭警方攔檢。警方採集唾液及尿液檢體快篩後，兩人均呈現毒品陽性反應。

檢方指出，兩名被告均有長達10餘年的施用毒品前科，其中林男近2年內更已有2次毒駕前科，卻仍於颱風期間施用毒品後騎車上路，顯見毫無警惕，對道路交通安全造成高度風險。

嘉義地檢署表示，風雨再大，執法絕不打烊，未來將持續與警方採取從速、從嚴追訴態度，全力查緝毒品犯罪及毒駕行為，呼籲民眾切勿心存僥倖，切勿施用毒品後駕車，共同維護交通安全。

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