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影／宜蘭工地一再被偷電纜賊竟搭小黃銷贓 警埋伏逮人又搜出毒品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一處建築工地上月底連遭兩次竊聽電纜線，警方鎖定40歲吳姓男子涉有重嫌。吳嫌行竊後竟大搖大擺搭計程車前往回收場變賣電纜，警方日前埋伏將人逮捕，並前往其住處搜出3大袋共32公斤電纜與二級毒品，全案移送法辦並建請檢方羈押。

宜蘭警分局今天表示，日前接獲民眾報案其工地建案的電纜線在6月底連續遭竊2次，警方立即展開調查，經調閱工地周邊監視器畫面，發現竊賊手法大膽，先是騎腳踏車前往工地偷竊電纜，得手後為了方便搬運，竟在光天化日之下，直接搭計程車將裝滿電纜線的麻袋，載去資源回收場變賣換現金，以為神不知鬼不覺，但行徑早已被監視器錄下。

警方掌握犯嫌行蹤，7月1日在工地周邊與住家附近埋伏，員警見吳嫌走入一家自行車店，迅速上前逮人，隨後持搜索票前往其住處搜索，當場查扣疑似遭竊的工地電纜線3大袋，總重約32公斤，非法所得6000多元，警方同時還在屋內意外搜出第二級毒品及吸食器等違禁品。

警方研判，吳嫌疑似是因為吸毒缺錢花用，才會鋌而走險盯上工地，人贓俱獲，警方訊後依竊盜罪及毒品危害防制條例等罪嫌，將吳嫌移送地檢署偵辦，並建請檢察官依法聲請羈押。

宜蘭警分局呼籲，工地存放大量金屬材料及設備，易成竊嫌目標，業者應加強門禁、監視器及夜間巡守，以降低失竊風險，警方也會持續強化查緝，維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

宜蘭警方在電纜賊的住家搜出3大袋電纜線，還意外查獲二級毒品及吸食器等違禁品。圖／警方提供
宜蘭警方在電纜賊的住家搜出3大袋電纜線，還意外查獲二級毒品及吸食器等違禁品。圖／警方提供

吳男行竊後竟大搖大擺搭乘小黃前往回收場變賣電纜，警方將人逮捕後在住處搜出3大袋、32公斤電纜與二級毒品，全案移送法辦並建請檢方羈押。圖／警方提供
吳男行竊後竟大搖大擺搭乘小黃前往回收場變賣電纜，警方將人逮捕後在住處搜出3大袋、32公斤電纜與二級毒品，全案移送法辦並建請檢方羈押。圖／警方提供

吳男行竊後竟大搖大擺搭乘小黃前往回收場變賣電纜，警方將人逮捕後在住處搜出3大袋、32公斤電纜與二級毒品，全案移送法辦並建請檢方羈押。圖／警方提供
吳男行竊後竟大搖大擺搭乘小黃前往回收場變賣電纜，警方將人逮捕後在住處搜出3大袋、32公斤電纜與二級毒品，全案移送法辦並建請檢方羈押。圖／警方提供

吳男行竊後竟大搖大擺搭乘小黃前往回收場變賣電纜，警方將人逮捕後在住處搜出3大袋、32公斤電纜與二級毒品，全案移送法辦並建請檢方羈押。圖／警方提供
吳男行竊後竟大搖大擺搭乘小黃前往回收場變賣電纜，警方將人逮捕後在住處搜出3大袋、32公斤電纜與二級毒品，全案移送法辦並建請檢方羈押。圖／警方提供

毒品 計程車 宜蘭

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