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青春專案開跑！金門警包場邀親子看「海洋奇緣」 防詐反毒一次到位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門警察局配合115年暑期保護青少年「青春專案」，今天下午在金獅影城舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，邀請青少年及親子家庭觀賞動畫電影「海洋奇緣」，並結合反毒、防詐、網路安全及反暴力等宣導，希望透過寓教於樂方式，提升青少年自我保護意識，吸引不少家長及學生參與。

活動由警方針對反暴力、反毒、防詐、防賭、網路安全及防止私密影像外流等議題進行宣導，透過案例分享及互動問答，提醒青少年建立正確法治觀念。現場也發放宣導品，加深犯罪預防觀念。

警方指出，暑假是青少年求職、外出及使用網路的高峰期，也是詐騙、毒品及網路犯罪容易趁虛而入的時機。其中近期備受關注的新興毒品「依托咪酯（Etomidate）」更成為宣導重點。不法集團將依托咪酯摻入電子煙彈販售，標榜提神、放鬆或助眠，實際卻可能造成意識混亂、肢體失控、反應遲鈍，甚至引發毒駕事故，警方呼籲青少年切勿因好奇或同儕慫恿嘗試來路不明電子煙及毒品。

警察局長黃壬聰在致詞時表示，暑假雖是青少年最期待的假期，也是警方加強守護的重要時刻，如今危險不只存在街頭，更潛藏於網路及手機之中，包括詐騙、毒品、交通安全及個資外洩等風險都必須提高警覺。

黃壬聰提醒，青少年切勿因打工需求，就將金融帳戶、存摺或提款卡交給他人，以免淪為詐騙集團的人頭帳戶或車手。他也指出，警方雖曾查獲依托咪酯毒品案件，但目前並未發現流入校園，仍呼籲學生不要嘗試來路不明的電子煙或毒品；家長多一分陪伴，也是保護孩子最有效的方法。

金門地檢署主任檢察官葉子誠也到場宣導，並提醒少年擔任詐騙車手除須負擔刑事責任，也可能衍生民事賠償責任；同時呼籲青少年牢記「私密照不拍攝、不提供，面對威脅不妥協」，避免淪為兒少性剝削被害人，並可善用165反詐騙及113保護專線尋求協助。

配合年底選舉將近，地檢署也同步宣導反賄選，說明現金、禮品、餐會、旅遊招待及散布不實資訊等均可能涉及妨害選舉，呼籲民眾堅持「不買票、不賣票、不接受賄選」，若發現疑似賄選情事，應勇於向檢警調檢舉，共同維護公平乾淨的選舉環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

金門地檢署主任檢察官葉子誠也到場宣導，同步宣導反賄選，說明現金、禮品、餐會、旅遊招待及散布不實資訊等均可能涉及妨害選舉，呼籲民眾堅持「不買票、不賣票、不接受賄選」。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署主任檢察官葉子誠也到場宣導，同步宣導反賄選，說明現金、禮品、餐會、旅遊招待及散布不實資訊等均可能涉及妨害選舉，呼籲民眾堅持「不買票、不賣票、不接受賄選」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，邀請青少年及親子家庭觀賞動畫電影「海洋奇緣」，警察局長黃壬聰在致詞時表示，如今危險不只存在街頭，更潛藏於網路及手機之中，呼籲年輕人必須提高警覺。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，邀請青少年及親子家庭觀賞動畫電影「海洋奇緣」，警察局長黃壬聰在致詞時表示，如今危險不只存在街頭，更潛藏於網路及手機之中，呼籲年輕人必須提高警覺。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，警察局長黃壬聰（左四）、金門地檢署主任檢察官葉子誠（左三）都到場宣導，並拿宣導手牌合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，警察局長黃壬聰（左四）、金門地檢署主任檢察官葉子誠（左三）都到場宣導，並拿宣導手牌合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，警察局長黃壬聰（左三）、金門地檢署主任檢察官葉子誠（左四）都到場跟親子一起看電影，宣導暑期安全。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，警察局長黃壬聰（左三）、金門地檢署主任檢察官葉子誠（左四）都到場跟親子一起看電影，宣導暑期安全。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，金門地檢署也到場宣導反賄選，吸引民眾大排長龍領宣導品。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，金門地檢署也到場宣導反賄選，吸引民眾大排長龍領宣導品。記者蔡家蓁／攝影

金門 警察 毒品

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